El PRO publicó un duro comunicado contra Adorni: “No puede decir que no ocultó y luego admitir que sí”

El PRO, que conduce el expresidente Mauricio Macri, publicó este jueves un duro comunicado contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, y sostuvo que “hay que estar a la altura” y “actuar con la transparencia que la sociedad exige”.

Luego de la entrevista que Adorni brindó este miércoles a José Del Rio en LN+, el PRO señaló que constituye una “falta grave” decir a los argentinos y al Congreso Nacional que “no se ocultó nada y después admitir que sí se hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

El comunicado del PRO

“En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”, advirtió el partido amarillo en el documento.

Para el PRO, “a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

Entrevista de Manuel Adorni en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

Pese a su condición de aliado del modelo libertario, Macri siempre mantuvo diferencias concretas con Adorni.

A fines del año pasado, en ocasión de la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, el exmandatario había planteado su disconformidad con la designación de Adorni como ministro coordinador en una cena que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Reclamos en el Senado

Fue justamente un dirigente del PRO el que este jueves había reclamado, además, la presencia de Adorni en el Senado para que brinde su informe de gestión. El jefe del bloque de senadores del partido amarillo, Martín Goerling, pidió la presencia en el cuerpo del ministro coordinador, en medio de la polémica por la causa contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El pedido de Goerling

“Hace casi un año que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución”, había expresado el legislador, minutos antes de que Adorni confirmara que se presentará en julio.