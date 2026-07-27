Karina Milei inaugura la nueva sede bonaerense de LLA: funcionará en San Telmo

Karina Milei suma injerencia en las decisiones de la gestión de su hermano Javier Milei, pero no descuida su rol como titular de La Libertad Avanza (LLA) y prepara para agosto una serie de encuentros vinculados a lo partidario en la provincia de Buenos Aires.

Cerca de la secretaria general aseguran que tiene vocación acuerdista con los gobernadores aliados para ir en 2027 por la reelección del Presidente, pero ella continúa en la tarea de potenciar el sello violeta.

Una de las jornadas que Karina Milei encabezará el mes próximo es la inauguración de un local partidario. Será la más llamativa, no porque este tipo de eventos sea particular en la política, todo lo contrario; sino por un detalle: el edificio está situado en el barrio porteño de San Telmo, pero será la sede de LLA de la provincia de Buenos Aires.

Los que están al tanto del tema alegan que se definió que el centro bonaerense se afinque en la Capital porque era “más práctico” para todos los dirigentes y militantes en materia de traslados y transporte. Aseguran que, luego de una serie de debates sobre si ubicar el local en ciudades como La Plata, Mar del Plata o Azul, llegaron a un acuerdo sobre radicarse en el capitalino San Telmo.

“La sede está cerca de provincia y ahí nomás de Parque Lezama, donde nació Javier”, justifican fuentes libertarias. Parque Lezama es una suerte de kilómetro cero para Milei, porque ahí cerró su campaña a diputado nacional por la Ciudad en 2021 y luego consiguió la banca en la Cámara baja.

En 2021, Milei cerró su campaña con un acto en Parque Lezama

Localizado en Avenida Caseros al 500, el edificio tiene tres pisos y ya está listo para cuando la secretaria general llegue a inaugurarlo junto a su terminal en la provincia, el diputado nacional Sebastián Pareja. Fuera del corte de cintas, fuentes al tanto contaron que desde hace aproximadamente dos meses ya hay algunas actividades llevándose a cabo en ese lugar.

También en agosto, está en agenda que Karina Milei reciba en Casa Rosada a diputados y senadores bonaerenses de LLA, en un evento espejo al que ya hizo con legisladores porteños de esa fuerza este mes.

Karina Milei recibió a legisladores porteños libertarios en la Casa Rosada Presidencia

Mientras aceleran con la capacitación de dirigentes, entrada la segunda parte del año LLA montará su congreso libertario. Se estima que sea a fines de octubre o principios de noviembre, también en la provincia de Buenos Aires.

En el principal bastión del peronismo, el gobernador Axel Kicillof no puede reelegir y todavía no hay un candidato claro a sucederlo. En el espacio violeta, el postulante cantado es el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, una parte del oficialismo −más lejano a Karina Milei− ve difícil un triunfo bonaerense y espera que “El Colo” desista y juegue por la Capital.

“Día de la Unidad”

Karina Milei también intenta buscarle “épica” al partido. Como parte de esa intención, esta semana mandó a publicar en la cuenta de LLA nacional, de las provincias y de las ciudades un mensaje sobre el “Día de la Unidad” libertaria.

Hoy celebramos el DÍA DE LA UNIDAD en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas. Eso… https://t.co/BuPdcmCNr2 pic.twitter.com/lq5d1m5lYJ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 23, 2026

Algunos, por esas horas, se atrevieron a decir que la hermana presidencial quiere conseguir su 17 de octubre, en un paralelismo con la fecha en que el peronismo celebra el Día de la Lealtad.

Dirigentes fieles a la hermana presidencial no se animaron a trazar esa comparativa, pero afirmaron: “Fue para reivindicar los valores del partido, como un antes y un después, una fecha para la épica, el día de su llamado ordenador”.

Dicen que la propia Karina Milei, unos meses atrás, tuvo la idea. Para el “Día de la Unidad” se eligió la misma jornada que, en 2025, ella publicó un tuit para defender el armado que había montado en la provincia, en plena interna con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, dijo esa vez Karina Milei, en una explícita muestra del verticalismo libertario.