Escuchar

No solo la lluvia tiñó de gris el lunes para el radicalismo, sino también las por ahora insuperables diferencias de su dirigencia. Los cortocircuitos se multiplicaron tras los cruces de comunicados ambiguos y una reunión de bloque explosiva donde los diputados no lograron fijar una postura común frente a la convocatoria de sesión para discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esta situación salpica la estrategia de los gobernadores, que apuestan a sostener el armisticio que propuso Javier Milei en la Asamblea Legislativa para llevarle alivio fiscal a sus provincias.

Lo cierto es que la falta de sintonía entre quienes pretenden profundizar el diálogo con la Casa Rosada y aquellos refractarios a cualquier sintonía con la administración libertaria ya tiene varios capítulos. Los 34 legisladores que componen el espacio liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo no lograron amalgamar posiciones después del desembarco de La Libertad Avanza (LLA) al frente del Gobierno y debaten cómo reperfilarse en el escenario político actual.

Si bien el presidente del bloque en Diputados trabajó la última semana por definir un plan de acción parlamentario junto a sus pares Cristian Ritondo -de Pro- y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem (LLA), una parte de su tropa lo desafía a mostrarse combativo con Milei. Lo hicieron ayer por la tarde a través de un comunicado que elaboraron la Convención Nacional, presidida por Gastón Manes, y el Comité Nacional, conducido por Martín Lousteau. El senador nacional y presidente del partido es el referente de Evolución, el espacio donde De Loredo hizo su carrera política, pero del que ahora está cada vez más alejado por su buen vínculo con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

En el evento empresario que organiza la Cámara de Comercio de estados Unidos, Cornejo se despegó de la proclama emitida por las autoridades del partido. “Lo que dicen los dirigentes a veces tratando de cubrirse antela militancia con un comunicado no contribuye a reposicionar al radicalismo como un partido moderno. Es inoportuno. Un comunicado que no dice mucho. No me parece justo para los dirigentes que estamos gobernando” , manifestó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en los festejos por la vendimia Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

El mensaje de la cúpula radical fue al hueso y exhortó a sus legisladores a “defender los principios históricos” del partido. Dentro de los puntos listados, entre los que se encuentran la defensa de la educación pública, de los haberes de los jubilados, de las autonomías provinciales y del trabajo formal, hubo uno que incomodó particularmente a los mandatarios provinciales. Se trata del primero, en el que se exige cumplir “con apego absoluto a la letra y el espíritu de la Constitución Nacional a los efectos de preservar los valores rectores de nuestra democracia y el principio republicano de la división de poderes”. Sin decirlo de explícitamente, hacen mención al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y, se especula que, bajo este amparo partidario, muchos justificarán su rechazo si el kirchnerismo logra llevar esta discusión al recinto.

A pesar de que se necesita de la negativa de ambas cámaras para que el decreto pierda vigencia, su impugnación en el Senado supondría un nuevo traspié legislativo para el oficialismo así como para el cuestionado DNU, que ya tiene su capítulo laboral suspendido por la Justicia. ¿Seguirá vigente la convocatoria al Pacto de Mayo si este escenario se materializa? Los mandatarios provinciales no están dispuestos a arriesgarse.

Javier Milei durante la Asamblea Legislativa Natacha Pisarenko - AP

Según pudo saber LA NACION, la semana pasada se congregaron por zoom los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Cornejo, junto a los jefes de bloque y sus vices del Senado y Diputados. En esa cumbre, de la que no participó Carlos Sadir (Jujuy), pidieron a los legisladores “no ser un obstáculo para el Gobierno”.

Frente al desafío más inmediato que supone la convocatoria a la sesión de este miércoles, pedida para discutir la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta a través de un proyecto presentado por Juan Manuel López (Coalición Cívica), los radicales mantienen la cautela. “Hay posiciones en condicional”, resume el diputado de la UCR, Fabio Quetglas, quien destacó que si el oficialismo convoca a la comisión de Previsión y Seguridad Social como una estrategia para desactivar la sesión, tomarán un camino, mientras que adoptarán otro si eso no sucede. La posibilidad de que los libertarios accionen una medida disuasoria les dio aire a los radicales, que buscan conciliar para no mostrar fisuras.

Rodrigo de Loredo sale del despacho de Martín Menem Hernán Zenteno - LA NACION

No obstante, de mantenerse la convocatoria, hay un sector de la UCR dispuesto a aportar al quorum y otro que considera que todavía pasó poco tiempo del inicio de las sesiones ordinarias como para apurar al oficialismo. “No le pueden hacer una zancadilla al gobierno cuando ya dijo que va a mandar un proyecto de actualización de haberes previsionales. Hay que esperar”, considera una legisladora que apuesta a sostener la armonía.

Durante la reunión de bloque de ayer, una de las opciones que se barajaron para acercar posiciones fue la de sumar al temario de discusión de la sesión del miércoles el proyecto del diputado santafecino Mario Barletta, que propone declarar la emergencia en materia de seguridad pública en dicha provincia como así también la delegación de una serie de facultades para “fortalecer la actuación de las fuerzas federales de seguridad”. Sin embargo, esta posibilidad quedó empantanada ante las acusaciones cruzadas.

Tras esta cumbre, el bloque emitió un comunicado en el que exigió al oficialismo “convocar de forma urgente, para esta semana, a la Comisión de Previsión y Seguridad Social a los fines de dar inmediato tratamiento a una nueva fórmula del haber jubilatorio”. Si esto se concreta, podrían sortear la incomodidad de volver exponer sus divisiones.