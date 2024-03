Escuchar

Luego de que Omar Yasin fuera eyectado de la Secretaría de Trabajo ayer por Javier Milei durante una entrevista en televisión, comenzó a sonar con fuerza para reemplazarlo Julio Cordero, un abogado laboralista del Grupo Techint que viene colaborando con los equipos libertarios desde la campaña y que fue uno de los promotores de la reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que hoy está frenada por la Justicia.

Fuentes de la Casa Rosada evitaron confirmar hoy el nombramiento de Cordero, si bien extraoficialmente trascendió como casi un hecho la elección de su perfil para el sensible casillero que quedó vacante en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. El abogado laboralista viene asesorando a la ministra “desde hace un año”, dijo un importante colaborador del Gobierno a LA NACION.

A nadie del ámbito laboral le sorprendería que finalmente Cordero sea designado en la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dado que, además, tiene buena llegada al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Para la CGT, este abogado que viene del mundo corporativo siempre fue el responsable “en las sombras” de la política en materia laboral de Milei. Le atribuyen fuerte influencia en la redacción de la reforma laboral que fue frenada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que terminó en la Corte.

Cordero había participado de la última reunión vía zoom del Consejo del Salario en nombre de la Unión Industrial Argentina (UIA). En ese momento, el titular del gremio de Sanidad y uno de los triunviros de la CGT, Héctor Daer, lo cruzó: “¿A quién representás?. Luego, el sindicalista denunció: “Cordero participó de reuniones con nosotros en nombre del Gobierno”.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Lo cierto es que Cordero siempre tuvo excelente relación con los equipos técnicos de Milei, encabezados por Posse y en los que participa el economista Federico Strurzenegger, padrino intelectual de las reformas impulsadas por Milei en la ley Bases y en el DNU.

La reforma laboral que figura en ese decreto -y que ahora podría volver a impulsarse vía ley- incluye la implementación optativa de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones (el modelo Uocra), la modificación de los intereses por indemnización, la reducción de las multas a empresarios por no registración o registración defectuosa, la inclusión del bloqueo como causal de despido (lo que impacta en el derecho a huelga) y la no obligatoriedad de la cuota sindical que es retenida a los empleados que no están enrolados en un gremio.

El hilo por lo delgado

El Gobierno busca dejar atrás el traspié que significó la revelación de que los sueldos del Presidente y sus ministros aumentaron un 48% entre enero y febrero, un dato que pegó en el corazón del leit motiv libertario contra la casta. Para sortear la controversia, Milei redactó el sábado a última hora un decreto para revertir una norma de 2010 que hace que los sueldos de la alta administración pública siempre crezcan por encima del resto de la pauta estatal.

La gestión libertaria, sin embargo, tuvo intervención en el tema. En enero, un decreto firmado por Milei, Posse y Pettovello expresamente congeló los sueldos de los altos funcionarios. Pero en febrero, un nuevo decreto permitió que los aumentos de los estatales sí impactaran en la planta política. Y el multiplicador de 2010 hizo que el aumento del 12% que acordó UPCN se disparara a casi un 50% para el jefe de Estado y sus ministros, secretarios y subsecretarios.

Milei dijo que los funcionarios políticos van a devolver parte de su salario el mes próximo. A la hora de buscar responsables, sin embargo, cortó por el hilo más delgado y apartó a Yasín, que no había tenido los resortes administrativos ni la firma para definir el aumentoen los sueldos de los altos cargos del Poder Ejecutivo.

Armando Cavalieri, con la ministra Sandra Pettovello y el exsecretario Omar Yasin

Yasin, que llegó al cargo gracias a una relación de amistad con Pettovello, estaba en la mira Posse desde hace tiempo. Los cortocircuitos recrudecieron en enero, cuando el secretario de Trabajo quiso inaugurar una estrategia para abrir una cuña entre los popes sindicales al habilitar que algunos de ellos siguieran percibiendo las cuotas solidarias, una medida que iba en contra de la letra del DNU. Aquel episodio se cobró el cargo del segundo de Yasin, Horacio Pitrau. Desde entonces, el secretario de Trabajo quedó en un lugar incómodo y en medio de los tironeos entre Pettovello y Posse.

Con la salida de Yasin, la única funcionaria que quedó con firma en el área es Mariana Hortal, abogada cercana a Jorge Triaca y exdirectora de la ANSES durante el gobierno de Mauricio Macri.

La cartera laboral tiene sobre la mesa varios asuntos urgentes. El Gobierno aún no homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros que estipula un aumento del 45% en dos tramos. Pablo Moyano viene amenazando con paros en las distintas ramas del gremio. Además, se espera que en los próximos días el área herede unos 800.000 planes Potenciar Trabajo, que serán reconvertidos al programa “Volver al Trabajo” con el objetivo de promover la reinserción laboral.