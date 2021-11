El reclamo de Analía Maiorana a Diego Santilli y el cariñoso apodo del candidato

Luego de participar del desayuno junto a Facundo Manes y algunos referentes de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli votó minutos después de las 10 en la Escuela San Pedro, en Tigre. Allí, el candidato a diputado se mostró con su mujer Analía Maiorana, con quien protagonizaron un divertido momento en el que la exmodelo reveló el cariñoso apodo con el que se dirige a él.

“Voy a acompañar a votar a mi mujer e hijos y después vamos a comer unos ravioles en casa”, explicó hoy Santilli, segundos antes de ser interrumpido por una periodista, que deslizó con humor que su mujer le habría reclamado la “falta de tiempo”.

“Analía acaba de decir que no hubo mucha intimidad. Que no pudieron compartir mucho en el último tiempo”, destacó la periodista provocando la risa de la pareja. “No, no hubo. Hoy no hay tiempo, ‘Cucu’”, contestó la exmodelo dirigiéndose a su marido y dejando al descubierto el cariñoso apodo.

Santilli: "Es un día para la democracia"

Entre risas, Santilli explicó que en el último tiempo recorrió casi 35.000 kilómetros durante la campaña. “Porque era importante escuchar a los bonaerenses. Los argentinos tenemos que buscar puntos en común para solucionar los problemas estructurales que tenemos”, argumentó.

De todas formas, Santilli aclaró que “pase lo que pase” con los resultados electorales a partir de mañana se reencontrará con su familia.

Por otro lado, el candidato expresó que la ciudadanía pide “volver a nuestra identidad, la de estudiar, aprender, trabajar y vivir en paz” y manifestó: “Ojalá podamos empezar a construir eso a partir del lunes, porque estamos en una situación muy difícil como país”.

Santilli habló también sobre su vínculo con Manes y subrayó: “Pudimos construir una relación importante, con química entre los dos. Esto se nota y creo que la sociedad lo ve”.

Por último, concluyó: “Yo me pasé toda la campaña planteando propuestas, que tienen que ver con lo que nos dijo la sociedad, y ojalá a partir de mañana podamos construir ese camino”.