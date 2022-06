El reclamo de Facundo Manes a Rodríguez Larreta: “El presupuesto en Educación bajó”

Tras la polémica generada por la regulación dictada por el gobierno porteño sobre el lenguaje inclusivo, el diputado nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes apuntó este domingo contra la gestión del Pro en la ciudad de Buenos Aires: “El presupuesto en Educación bajó”.

“Se bajó el presupuesto 14% en los años del gobierno del Pro en términos reales”, señaló Manes en diálogo con Radio Rivadavia, y enfatizó: “Se bajó el presupuesto para la educación cuando éramos uno de los países con mayor presupuesto de América Latina; el promedio de la calidad educativa de la ciudad de Buenos Aires es menor que al de Chile”.

“Lo que tenemos que discutir es que en el país es un desastre la educación, pero la Ciudad no es excepción: se bajó el presupuesto educativo en los catorce años de gestión del Pro”, reiteró Manes.

En este contexto, analizó la medida anunciada por la cartera educativa de la Ciudad, que conduce Soledad Acuña, para regular la utilización del lenguaje inclusivo en las aulas. La iniciativa alcanza tanto a establecimientos públicos como privados en el territorio porteño.

“Es un debate que no va a lo importante, que es la tragedia educativa que está viviendo el país”, consideró Manes y subrayó: “No creo que prohibir sea la mejor manera de educar, creo que hay que motivar y dar el ejemplo. Así se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados de los aprendizajes”.

Según el neurólogo, la Argentina atraviesa “problemas educativos serios”; por ello no limitó sus críticas a la Ciudad. “El gobierno de la Ciudad probablemente lo instala (la regulación del lenguaje inclusivo) con la idea de abrir un debate político, cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo hacer para que los chicos recuperen el aprendizaje perdido durante la pandemia y cómo revertir la tragedia educativa”, consideró.

Y continuó: “No creo que prohibir sea la mejor manera de educar. Jamás tienen que cancelar lo que emerge de las clases, eso es un rol fundamental del docente, que es muy distinto a la militancia en las aulas”.

Manes, no obstante, destacó que no hay una prohibición en la Ciudad porque “nunca se aprobó el uso del lenguaje inclusivo”. “En definitiva, se trata de aplicar la currícula tal cual existe desde hace tiempo. Estos son los fulbitos para la tribuna y la verdad es que el problema de la Argentina es la calidad educativa”, cerró.