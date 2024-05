El regalo que le mandó Javier Milei a un perro mastín como Conan con más de 12.000 seguidores: “I love you Sullivan”

Escuchar

“I love you Sullivan”. Ese fue el comentario que le dejó el presidente de la Argentina, Javier Milei, a una cuenta de Instagram llamada Sullivan the pied Mastiff (Sullivan el mastín pío) que tiene como protagonista a un perro de la misma raza que Conan, una de las mascotas que tuvo el mandatario y a la que hizo referencia en innumerables entrevistas. Sin embargo, la interacción con esta cuenta no se quedó en un simple mensaje, sino que le envió un inusual regalo: un busto suyo, el cual fue recibido por los dueños del perfil, quienes lo enseñaron en un video.

La interacción en redes sociales del Presidente no se limitan únicamente a cataratas de posteos y “me gusta” en X, sino que también es muy activo en Instagram, aunque más por sus publicaciones diarias que por mensajes en posteos. Pero en esta ocasión un simple saludo trascendió en el envío hasta Adelaide, Australia, de un regalo.

La cuenta “Sullivan el mastín pío” es un perfil en donde los dueños de James P. Sullivan -la mascota del hogar- se dedican a subir contenido relacionado a las actividades de “Sulley” tanto en formato de imágenes como de video. Con más de 1800 publicaciones, acumula alrededor de 12.300 seguidores.

El lunes por la tarde, la cuenta compartió un video y dos fotos sobre un extraño paquete que había llegado desde la Argentina y que provenía directamente del mandatario nacional. “¿Adivinen qué? Hoy recibí un paquete de la Argentina. Es del Sr. presidente Javier Milei. Mi mamá dice que tengo que esperar hasta que termine el trabajo para abrirlo para que papá pueda grabarme abriéndolo. ¡Estoy tan emocionada!”, describía el posteo.

Al cabo de unas horas compartieron la apertura del regalo que venía envuelto en una caja de color marrón. “Abrí mi paquete del Sr. presidente Javier Milei, un hombre tan amable por organizar esto que fue enviado desde la Argentina. Lo voy a mostrar con orgullo e incluso le agradecí en el vídeo ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, dicta el comentario principal de la publicación.

Los comentarios de Milei en la cuenta de Instagram "Sullivan el mastín pío"

La misma fue correspondida por Milei, quien con dos mensajes festejó la llegada del regaló hasta la dirección apropiada. “Te quiero Sullivan”, indicó en primera instancia y exclamó: “Vaaaaaaaamoooooo (SIC)”.

Por último, la familia subió una foto de Sulley junto al busto, y volvió a agradecer el presente: “Yo y mi amigo el Sr. presidente Javier Milei que me envió este regalo desde la Argentina. ¡Él es un hombre tan amable!”.

Las mascotas de Milei

Es sabida la relación que Milei tiene con sus mascota, al punto de que en la victoria que obtuvo de la PASO 2023 les dedicó el triunfo y cuando ganó el balotaje y arribó al Poder Ejecutivo, mandó a construir caniles especiales para convivir con sus cinco perros en la Quinta presidencial de Olivos. Estos lo acompañan día a día en su rutina y hasta resaltó que los consulta a la hora de tomar ciertas decisiones.

Milei con un cuadro de Conan en un acto de campaña en 2023 X (exTwitter)

La raza de sus acompañantes caninos es mastín inglés. Conan, que falleció a finales de 2017, es a quien el mandatario se refirió en más de una ocasión como su “hijo”.

Tras el fallecimiento del animal, Milei buscó un laboratorio en Estados Unidos, ya que entendió la clonación de Conan como “una forma de acercarse a la eternidad” y seguir en presencia de su amada mascota. Así, aparecieron sus cuatro “nietitos”, cuyos nombres provienen de reconocidos economistas: Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.

El mastín inglés es una raza considerada molosa (casta de perros procedentes de Molosía); “lo que el león es para un gato, así es el mastín comparado con un perro”, se decía el siglo XVIII. El mastín fue usado como un gladiador en las arenas de los romanos, en el deporte sangriento de combate contra toros, osos y otros perros antiguos.

LA NACION

Temas Javier Milei