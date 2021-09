El regreso de Aníbal Fernández: de interventor en Río Turbio a ministro de Seguridad

De Eduardo Duhalde a Cristina Kirchner , Aníbal Fernández había sido ministro de todos los gobiernos peronistas desde el retorno de la democracia hasta 2015. Esa suerte pareció cambiar en diciembre de 2019, cuando en pleno amanecer del Frente de Todos (FdT), el polifacético funcionario quedó como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Pero eso cambió esta noche, cuando fue designado ministro de Seguridad en reemplazo de Sabina Frederic.

El miércoles por la tarde, poco después de estallada la secuencia de renuncias ministeriales, Fernández visitó la Casa Rosada. Se reunió con el presidente, Alberto Fernández, y al salir dijo que no había crisis. “Vine a hablar de política con el Presidente, no me ofreció nada”, agregó. Poco más de 48 horas después obtuvo una designación. Polifacético, cuestionado por un amplio sector de la oposición y resistido incluso por sectores del oficialismo, Fernández se destaca por sus declaraciones polémicas y sus mordaces intervenciones.

Aníbal Fernández, el miércoles en la Casa Rosada Fabián Marelli

Su jura será, al igual que las de los otros seis designados, en la tarde del lunes. Para entonces habrá renunciado a su cargo de interventor en YCRT y reemplazará oficialmente a Frederic, la hasta ahora titular de la cartera. Antropóloga y con apoyos del área social e intelectual, Frederic atravesaba cuestionamientos por el ala dura del kirchnerismo, encabezada principalmente por su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. El detalle no es menor, Berni es una persona que responde directamente a Cristina Kirchner a diferencia de Frederic, del ala “albertista” del gabinete. De hecho fue una de las funcionarias que en estos días respaldó públicamente al mandatario, a través de sus redes sociales.

Exintendente de Quilmes, durante el menemismo, Fernández, por su parte, ya fue ministro de Producción, con Eduardo Duhalde; de Interior durante la gestión de Néstor Kirchner y jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, de quien también fue titular de la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

En 2013 se convirtió en senador nacional y dos años más tarde, en 2015, se candidateó como gobernador de la provincia de Buenos Aires y donde fue derrotado por María Eugenia Vidal. Tras un tiempo alejado de la función pública, su vuelta llegó al gabinete del Frente de Todos, como interventor de YCRT y sumó la conducción de un programa en C5N, canal de Cristóbal López, el empresario kirchnerista de quien fue abogado en sus causas penales. Ahora desembarcará en el estratégico Ministerio de la calle Gelly Obes.