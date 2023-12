escuchar

Tras el malestar que generó el megadecreto que instrumentó el presidente Javier Milei en las distintas terminales sindicales, por primera vez desde que asumió su cargo habló el secretario de Trabajo, Omar Yasín, quien defendió el paquete de medidas y sobre todo las vinculadas al mundo laboral. El funcionario dijo este viernes a la mañana que los gremialistas iniciaron una “campaña del miedo” y que parte de la letra de la nueva normativa “los irrita”. Además cargó en duros términos contra los bloqueos a empresas y también se refirió a los cambios en las indemnizaciones, uno de los puntos más altos de la fricción con los sindicatos.

Tras conocerse el decreto, la CGT emitió un duro comunicado en el que anunció que el miércoles de la semana que viene va a movilizar sus columnas hasta el Palacio de Justicia, donde sus líderes harán una presentación judicial, mientras que el jueves definirán cómo instrumentarán una protesta conjunta del movimiento obrero. Por otra parte este viernes ATE está de paro y marcha al centro porteño, y además los movimientos sociales de izquierda y peronistas convocaron a una jornada de ollas populares y asambleas.

Al referirse a los bloqueos a empresas, que se definieron en el megadecreto como “injuria laboral grave” y causal de despido, Yasín marcó: “La letra de la norma irrita a algunos sindicalistas, que están acostumbrados a estas prácticas aberrantes, eso no es democracia”.

Asimismo respondió las críticas que le llegaron de los gremios, donde consideran que las decisiones firmadas por Milei no solo es inconstitucional sino que también busca limitar el derecho de huelga. “Protesta no es cometer un delito, protesta es protesta”, sentenció el secretario de Trabajo, en relación con que la legislación no solo va contra los bloqueos sino que determina que también es una injuria laboral grave que se afecte la libertad de trabajo de los que no adhieren a la medida.

“Cuando yo impido el ingreso, cruzo un vehículo, un camión, y no dejo entrar a nadie, al que quiere trabajar lo agarro de los pelos y no lo dejo entrar, se está cometiendo un delito. El decreto dice que si ocurren estas cosas, o si se le producen daños al empleador o a terceros, esto es injuria laboral y es causal de despido. Aunque no dijera eso, [igual] es una injuria, pero se quiso ser explícitos [en el texto de la norma]”, expresó.

Asimismo, el funcionario libertario planteó que los gremios alarman a los empleados inclusive desde antes que asumiera Milei y consideró que hay una “campaña del miedo” que no tiene sentido porque el objetivo del Gobierno es lograr que haya más trabajo.

Indemnizaciones

En ese sentido aseveró que la nueva normativa no reduce “ningún derecho de ningún trabajador” y que la indemnización por despido se mantiene tal como establece la ley de contratos de trabajo de 1974. “Es todo una mentira”, dijo con respecto a aquellos que lo acusan de querer reducir beneficios ya conquistados.

“No matemos a la gallina de los huevos de oro. Por supuesto que un trabajador despedido tiene que tener la indemnización, de hecho el monto de la indemnización se mantiene, es el que se estableció en el artículo 245 en el año 1974, eso se mantiene, no se toca nada, no mientan, no baja ningún derecho de ningún trabajador [el megadecreto]”, señaló, pese a que en el paquete de medidas se estableció una nueva pauta en cuanto al cálculo indemnizatorio.

En el artículo 245 que fue oficializado junto al pack de puntos acelerados por Milei, en cambio, se establece que al momento de hacer las cuentas para determinar la indemnización no se incluirá el Sueldo Anual Complementario ni conceptos de pago semestral o anual. Ese apartado no estaba consignado en la legislación anterior.

“Lo que no puede hacerse es que el derecho del trabajo tenga regulaciones que no favorezcan a que se genere trabajo, no puede ser un estorbo para que tomen trabajadores. El sentido de estos cambios es darle previsibilidad al empleador para que tome trabajadores”, sintetizó Yasín.

