Guillermo Francos brindó su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete de Milei

Guillermo Francos, flamante jefe de Gabinete tras la salida de Nicolás Posse -quien renunció el lunes por la noche-, encabezó este martes por la mañana su primera reunión del Gabinete de ministros y brindó una conferencia de prensa desde el Salón Héroes de Malvinas en el que fue consultado sobre su rol y el futuro de la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso. “No puedo decir que mi cargo esté supeditado a eso. Nuestro espacio cuenta con una minoría parlamentaria, requiere las voluntades de otros espacios. Hemos hecho un trabajo conjunto de varios meses, conversamos con los distintos bloques y obtuvimos la media sanción”, indicó el nuevo hombre fuerte de la administración libertaria, dado que además de asumir el rol de Posse mantendrá por el momento las tareas que llevaba adelante como titular de la cartera del Interior. “Esperamos que se apruebe en el Senado”, sumó.

Además, al ser consultado por las versiones que indican que el ahora exjefe de Gabinete hacía uso de la AFI para espiar a miembros del Gobierno, evitó extenderse al respecto y marcó: “No me guío por eso”.

Al comienzo de su alocución, Francos indicó que tuvo una reunión “informal” con el resto de los ministros para “analizar temas pendientes”. Tras ello, marcó: “Quiero agradecer al presidente Javier Milei por esta nueva responsabilidad que me ha dado y espero estar a la altura de lo demandan las circunstancias y el país, dándole empuje a la gestión en combinación con la situación política”.

En ese marco, dijo que continuará con su tarea de negociar con las distintas fuerzas políticas para que el oficialismo logre la aprobación de la Ley Bases en el Senado, que ya tiene media sanción en Diputados. “Estamos transitando la búsqueda de consensos para aprobar una ley que está en el Senado y ahora voy a ir [allí] a conversar con la vicepresidenta Victoria Villarruel para ver el avance del proyecto y para dialogar con los presidentes de los bloques”, agregó luego.

Al ser consultado sobre el futuro de los funcionarios que dependían de Posse, el flamante jefe de Gabinete sostuvo: “No me gusta la palabra echar. Hay etapas que se cumplen. Puede haber cambios en las gestiones, no les puedo decir ahora cuáles. Posse ha presentado la renuncia junto con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión pendiente por ahora”.

Asimismo, al igual que lo hizo en una entrevista radial previa, el ministro habló sobre el rol de Posse en la nueva organización: “Es una persona valiosa y puede cumplir otras funciones para el Gobierno en el área que encontremos en los próximos días. Él sigue perteneciendo al espacio y apoyando al Presidente desde el lugar que le toque, sea público o privado”.

Guillermo Francos durante su primera conferencia de prensa como Jefe de Gabinete

En ese marco, reconoció: “Lo que hemos aprendido es que tenemos que reorganizar la estructura del Gobierno. El jefe de Gabinete es un coordinador del gabinete. Se concentraron demasiadas tareas en la Jefatura de Gabinete, y yo creo que deberían distribuirse en el resto de los ministerios. Hay varios temas que se van a ir descentralizando”. Sobre la relación entre el Presidente y el ahora exjefe de Gabinete, Francos mencionó que “había una expresión pública de un desentendimiento entre Posse y Milei”.

En otro tramo de la conferencia, habló de la incorporación formal del asesor Federico Sturzenegger en la administración libertaria. Indicó que el nombre de la cartera se definirá en los próximos días pero que “va a tener que ver con la modernización del Estado y la desregulación económica”.

Las declaraciones de Francos en conferencia fueron en línea con la serie de entrevistas radiales que dio más temprano y en las que expresó que el Presidente lo eligió en ese puesto porque se “le complica” articular la política y lo ve más apto a él para esta tarea.

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, el Presidente me elige porque se da cuenta de que con la política argentina se le hace complicado porque no la entiende, tiene diferencias; y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar. De ahí viene mi propuesta. Venía en el Ministerio del Interior y ahora hay que coordinar con los equipos de gobierno”, sostuvo Francos en Radio Rivadavia.

“Es un peso enorme, espero hacerlo bien”, comentó sobre el nuevo desafío que afronta, a la vez que dijo que la partida de Posse se dio por el “desgaste” que genera poner en marcha un gobierno y por “diferencias” con el Presidente, sobre las que no ahondó. “Se hablaba de la renuncia y en un momento pareció insostenible. A esta altura era lo más aconsejable, para terminar con las especulaciones. Como señaló, él sigue dispuesto a colaborar y participar de este espacio político”, indicó.

