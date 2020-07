El oficialismo modificará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que mañana se discutirá en la Comisión de Trabajo del Senado Crédito: Shutterstock

15 de julio de 2020

Con la decisión del oficialismo de introducirle cambios al proyecto, lo que obligará a su regreso en segunda revisión a la Cámara baja, el Senado comenzará a discutir mañana el marco regulatorio para el desarrollo de tareas de manera remota para los empleados, modalidad denominada teletrabajo.

El ámbito de debate será la Comisión de Trabajo, que preside el peronista Daniel Lovera (La Pampa), y la intención del Frente de Todos sería emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de ser discutido en el recinto la semana próxima.

La reunión, por videoconferencia, está convocada para las 11 y si bien se estimaba que del encuentro participarían el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y representantes de la CGT, hasta ahora el encuentro solo está reservado a los senadores. Por el momento, tampoco está previsto invitar a las cámaras empresarias, que han cuestionado varios aspectos del proyecto.

Tal como anticipó LA NACION, el proyecto sufrirá cambios, por lo que deberá volver para su discusión a la Cámara de Diputados, que lo aprobó el 25 de junio último con un amplio consenso.

La principal modificación está relacionada con el reclamo de varios sectores, en particular los gremios estatales aliados del kirchnerismo, de encuadrar el régimen bajo el amparo de la ley de contrato de trabajo.

"El teletrabajador es un trabajador y por lo tanto tiene que tener los mínimos derechos y garantías que contempla la ley de contrato de trabajo", explicó Mario Pais (Frente de Todos-Chubut), uno de los senadores que planteó cambios a la iniciativa al interior del bloque oficialista de la Cámara alta.

El texto aprobado por Diputados remite a los convenios colectivos vigentes. Para Pais, esto deja desprotegidos a muchos empleados de ramas o especialidades laborales que no cuentan con regulaciones específicas. "La idea siempre es mejorar derechos y no perforar el umbral mínimo de los derechos laborales, lo que ocurriría con aquellos trabajadores que no están encuadrados en los convenios colectivos", explicó el legislador.

Otro cambio que sufriría el proyecto está relacionado con los accidentes de trabajo que se pudieran producir durante el desarrollo de tareas de un trabajador en su domicilio.

"El texto aprobado por la Cámara de Diputados, con buena voluntad presume que son accidentes de trabajo; pero eso implica que debe ser probado, lo que deja mucho espacio a la interpretación judicial", explicó Pais.

El senador intentó quitarle dramatismo a la demora que implicaría la introducción de cambios en el proyecto, recordando que el régimen recién entrará en vigencia 90 días después de que se declare el final del aislamiento social obligatorio como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "Tenemos que aprovechar la oportunidad para adecuar la legislación laboral a lo que viene", aseguró.

El proyecto también provocó fuertes cuestionamientos de las cámaras empresarias, que le hicieron llegar sus quejas al presidente Alberto Fernández y al ministro Moroni por el exceso de regulación que contiene el texto. Para el sector, esto desalentará la promoción del teletrabajo.

Uno de los temas que más molesta a los empleadores es el de la denominada reversibilidad, es decir la posibilidad de modificar la modalidad laboral en el domicilio.

La versión aprobada en la Cámara baja deja esa facultad en manos del trabajador, que puede elegir el regreso al trabajo presencial cuando lo considere necesario. Para las cámaras empresarias, esta disposición viola los artículos de la ley de contrato de trabajo que le otorga al empleador la facultad de organizar y dirigir la empresa.