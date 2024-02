escuchar

En medio de la creciente tensión entre las provincias y Nación, y luego de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazara con “cerrar la válvula” de la producción de petróleo y gas para el resto del país tras los recortes del Ejecutivo, sus pares de Juntos por el Cambio (JxC) respaldaron la iniciativa y difundieron una severa carta en la que instaron al Gobierno a enviar “urgentemente los recursos coparticipables”.

“Nacho Torres es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia. La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones”, expresó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al compartir por redes sociales la misiva firmada por el resto de sus pares de Juntos por el Cambio.

“Los gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en este duro momento por el que están pasando los chubutenses”, señalaron los mandatarios provinciales en su comunicado.

“El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y las provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, concluyeron los gobernadores de JxC.

La carta firmada por los gobernadores Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), fue difundida pasadas las 19 luego que Torres enviara hoy un contundente ultimátum al Gobierno, al señalar que si el martes próximo no hay un cambio de actitud, impedirá que se siga enviando petróleo y gas desde Chubut.

Días atrás, el gobernador chubutense recurrió a la justicia cuando se eliminó el fondo compensador por el transporte, junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, porque la mayor parte de ese subsidio llega a los usuarios de esta localidad.

La amenaza de Torres

“Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo’, no te pelees, te vas a poner en contra al gobierno nacional -relató-. Pero decidimos para no seguir haciéndonos los distraídos. Hoy nos encontramos con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque me saqué una foto con un intendente de otro partido. Eso es ser déspota, es algo ilegal porque nosotros hemos tomado la decisión correcta de reclamar”, señaló Torres este viernes en el marco de los actos por los 123 años de Comodoro Rivadavia.

El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre hizo lugar a la medida cautelar presentada por Torres, para que se suspenda la eliminación del Fondo Compensador del Interior dispuesto por el Gobierno nacional por el cual enviaba dinero destinado a los subsidios al transporte.

Ordenó que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.

A lo largo del encuentro, el gobernador dijo que el gobierno de Milei le está descontando a Chubut un monto de $3.000 millones diarios, en represalia por el reclamo por el subsidio al transporte. “Y porque me saqué una foto con un intendente de otro partido”, ironizó el joven gobernador patagónico.

Tal como publicó LA NACION, el planteo de hoy del gobernador apunta a cuestionar las retenciones de recursos por coparticipación federal de impuestos, que atribuyó a una represalia por el reclamo judicial por el subsidio al transporte. Y si bien admitió en declaraciones periodísticas que el gobierno nacional aplica esos descuentos a partir de la deuda que Chubut mantiene con el Estado nacional, por préstamos tomados en la gestión de Mariano Arcioni, criticó que no se le permita a la provincia reprogramar esos vencimientos, para poder funcionar.

“Nosotros vamos a hacer con mucho esfuerzo las obras que Nación ha dejado de hacer.. Lo que nos está reteniendo Nación equivale a una escuela por día -comparó, en referencia al costo de 3.000 millones de pesos de la obra del edificio escolar-. Si para el martes no nos sacan el pie de la cabeza, vamos a ir todos juntos y no va a salir una gota más de petróleo y gas desde Chubut”, apuntó Torres.

