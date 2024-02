escuchar

En una escalada de tensión y a pocos días de lograr a través de una medida judicial desactivar la quita del subsidio a los colectivos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, arremetió contra el gobierno nacional de Javier Milei y amenazó con “cerrar la válvula” de la producción petrolera que genera esta provincia para el resto del país.

En el marco de los actos por los 123 años de Comodoro Rivadavia, el gobernador dijo que el gobierno de Javier Milei le está descontando a Chubut un monto de 3000 millones de pesos diarios, en represalia por el reclamo por el subsidio al transporte “y porque me saqué una foto con un intendente de otro partido”.

Torres encabezó uno de los discursos durante la movilización petrolera en rechazo al repliegue de YPF. Sostuvo que Nación “nos está reteniendo una escuela por día”, en referencia al monto de coparticipación que se empezó a restringir desde Nación. Tras convocar a los dirigentes gremiales a defender “espalda con espalda” a la región, más allá de las diferencias políticas, Torres anticipó que la próxima semana habrá reuniones de importancia, vinculadas a la situación de YPF.

“Es un tema simbólico, que después de más de 100 años de explotación, en los que esta región dio a Nación más de 300.000 millones de dólares, hoy tenemos rutas que son un desastre. ¿Saben por qué? Porque siempre se hizo lo mismo, de mirar para otro lado y hablo de distintos gobiernos, para no pelearse con el gobierno nacional”, manifestó.

Para revertir la situación, dijo que recurrió a la justicia cuando se eliminó el fondo compensador por el transporte, junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, porque la mayor parte de ese subsidio llega a los usuarios de esta localidad.

“Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo’, no te pelees, te vas a poner en contra al gobierno nacional -relató-. Pero decidimos para no seguir haciéndonos los distraídos. Hoy nos encontramos con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque me saqué una foto con un intendente de otro partido. Eso es ser déspota, es algo ilegal porque nosotros hemos tomado la decisión correcta de reclamar”, enfatizó.

El gobernador chubutense reiteró el anuncio de esta mañana, al señalar que si el martes próximo no hay un cambio de actitud del gobierno nacional, impedirá que se siga enviando petróleo y gas desde Chubut. “Ahí te quiero ver, si sos tan guapo”, ironizó.

El planteo del gobernador apunta a cuestionar las retenciones de recursos por coparticipación federal de impuestos, que atribuyó a una represalia por el reclamo judicial por el subsidio al transporte. Y si bien admitió en declaraciones periodísticas que el gobierno nacional aplica esos descuentos a partir de la deuda que Chubut mantiene con el Estado nacional, por préstamos tomados en la gestión de Mariano Arcioni, criticó que no se le permita a la provincia reprogramar esos vencimientos, para poder funcionar.

“Nosotros vamos a hacer con mucho esfuerzo las obras que Nación ha dejado de hacer.. Lo que nos está reteniendo Nación equivale a una escuela por día -comparó, en referencia al costo de 3.000 millones de pesos de la obra del edificio escolar-. Si para el martes no nos sacan el pie de la cabeza, vamos a ir todos juntos y no va a salir una gota más de petróleo y gas desde Chubut”.

En 2023, Chubut entregó al país 50 millones de barriles de petróleo. De este total, casi 40 abastecieron al mercado interno y el resto aportó más de U$$ 1.100 en exportación. Aún con la madurez de las áreas que registra la cuenca de Golfo San Jorge, en 2023 se produjeron 7,9 millones de metros cúbicos, equivalente a unos 49,6 millones de barriles.

La producción de Chubut que no va al mercado interno se vende al exterior. Aunque hoy exporta menos que Neuquén, la proyección de 2023 permite estimar que el año cerró con una venta externa de 11,4 millones de barriles, lo que significa alrededor de 1.140 millones de dólares. De ese total, alrededor de 90 millones de dólares se quedaron en las arcas directas del Estado nacional, en concepto de retenciones a la exportación, con una alícuota del 8%.

El apoyo de los gobernadores patagónicos

A través de un comunicado, los gobernadores patagónicos Rolando Fiegueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa) apoyaron la arremetida de Torres a través de un comunicado.

Bajo el título “Provincias unidas del sur”, sostuvieron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”.

Y agregan: “no aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburiferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen. Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.

Sostienen que “quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas”.

Agregan que “hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la ley ómnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual. No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo”.

Sostuvieron que “también de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”.

Para los gobernadores, “no se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos. Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut”.

Otros reclamos

El reclamo de las provincias, sin embargo, pasó incluso las fronteras de Chubut y la Patagonia. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, adelantó a través de su cuenta oficial de Twitter que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación “una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, exigiendo el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones en el marco de las leyes 25.053 (FONID) y 26.075 (Conectividad y Garantía Salarial nacionales) y para asegurar la continuidad del pago de los mismos de aquí hacia adelante, tal como contemplan las leyes citadas”.

El planteo se suma al planteo judicial que realizó Torres, quien la semana pasada logró un fallo favorable que suspendió la eliminación de los fondos para subsidiar el transporte. El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre hizo lugar a la medida cautelar presentada por Torres, para que se suspenda la eliminación del Fondo Compensador del Interior dispuesto por el Gobierno nacional por el cual enviaba dinero destinado a los subsidios al transporte.

Ordenó que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.

En los considerandos del fallo, Sastre advirtió que “la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura –como lo es la súbita quita de subsidios”.