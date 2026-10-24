El sindicalista absuelto tras el bloqueo en San Nicolás prepara un contragolpe y los empresarios buscan revertir el fallo

Los efectos del fallo de un juez de San Nicolás que absolvió a un sindicalista que llegó al banquillo de los acusados por bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL se multiplican. Los abogados del gremialista de camioneros Maximiliano Cabaleyro y de seis exempleados de la empresa preparan un contragolpe contra los dueños de la firma, con presentaciones por presunta evasión tributaria, falsa denuncia.

A eso se suma una avanzada en el Concejo Deliberante de San Pedro contra Ariel Rey, uno de los propietarios de la empresa, que integra el cuerpo deliberativo.

Los empresarios, por su parte, se muestran preocupados ante la libertad de Cabaleyro y confían en revertir la sentencia que favoreció al sindicalista con una apelación en la instancia de Casación. Como informó LA NACION, varias cámaras empresarias expresaron recientemente su preocupación por el precedente que sienta la decisión judicial.

Los abogados Mauricio Gugger, representante de Cabaleyro, y Gabriel Ruiz, por los seis empleados despedidos por participar de los bloqueos, irán por nuevos objetivos, luego de la absolución de sus defendidos. Tras el fallo del juez Alejandro López, apuntarán contra los dueños de la distribuidora, Ariel y Gustavo Rey. Ambos abogados confirmaron a LA NACION que los denunciarán por evasión tributaria.

Ruiz representa a seis exempleados de la distribuidora que fueron juzgados y absueltos por el delito de turbación de la propiedad. Son Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. El letrado impulsará la denuncia por presunta evasión contra los empresarios. Ejemplificó que uno de sus defendidos, Di Mayo, era “chofer de camión y hacía [un horario de] tiempo completo más horas extras, pero estaba anotado con la modalidad de contrato a tiempo parcial y en la categoría de maestranza”.

Alejandro López, el juez de San Nicolás que absolvió a Cabaleyro Diario el Norte

Tras el fallo que absolvió a Cabaleyro de la acusación por amenazas, extorsión, coacción y turbación de la propiedad, el abogado del sindicalista que lideraba la seccional de camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo iniciará presentaciones por falsa denuncia contra los empresarios y falso testimonio contra algunos testigos. “La requisitoria de elevación a juicio fue hecha a partir de esos testimonios, que no pudieron ser sostenidos”, dijo Gugger a LA NACION.

Una apuesta de Ruiz será pedir la destitución de Ariel Rey, actual concejal en San Pedro. “Vamos a ir por falsa denuncia de Rey y falso testimonio. Con esos argumentos, vamos por la destitución”, anticipó el abogado a este diario. Ariel Rey ganó las elecciones legislativas locales de 2025, al frente de la boleta de La Libertad Avanza, y hoy integra el bloque “San Pedro Puede”.

Represalias

El contragolpe que preparan los abogados de Cabaleyro y los exempleados de la distribuidora es solo una parte de los coletazos del fallo absolutorio que motivó repudios de instituciones empresariales y un pedido de jury contra el juez López presentado por el diputado provincial Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás.

En diálogo con LA NACION, Ariel Rey confió en revertir el dictamen con una apelación y se mostró preocupado por el accionar del sindicalista, que cumplía prisión domiciliaria, pero fue liberado inmediatamente tras la decisión judicial. “Escuché las declaraciones de los abogados de ellos. Ya recurrimos, pudimos sacar el turno en Casación y tenemos veinte días. Hay argumentos para revertir este fallo”, expresó Rey.

Ariel Rey, dueño de la empresa Rey Distribución SRL y concejal de San Pedro Ariel Rey

“Tenemos preocupación porque hay una persona que está libre y, tras el fallo, puede volver a bloquear, porque el juez considera que el sindicato de [Hugo] Moyano puede bloquear”, sintetizó Rey, quien explicó que no recibió ninguna notificación sobre el pedido de destituirlo como concejal, ni de las denuncias que preparan los letrados de los acusados en el juicio.

“La empresa sigue trabajando dentro de los parámetros normales del Sindicato de Comercio. Seguimos preocupados por la libertad de Maximiliano Cabaleyro, pero trabajando normal”, añadió el dueño de la distribuidora de alimentos y bebidas.

Cabaleyro llegó al juicio tras un año y medio en prisión domiciliaria. Entre los dos regímenes de detención, estuvo preso cuatro años y medio. Los abogados esperan que avancen unas presentaciones realizadas por considerar excesivo el plazo de prisión preventiva.

“Prepararé un pedido de jury a la jueza de garantías Nº3 [María Eugenia Maiztegui] y acompañaré el pedido de investigación que se está haciendo en [el sector de] control disciplinario de la Suprema Corte bonaerense, que pidió a la fiscalía que aporte los datos de la detención de cuatro años y medio de dos personas [por Cabaleyro y el delegado sindical Fernando Espíndola]”, indicó el abogado Ruiz.

Cabaleyro fue detenido en abril de 2022, a raíz de la investigación de dos bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL. Tras ser apresado, el sindicato de camioneros montó una protesta en San Nicolás que cortó los accesos a la ciudad e interrumpió el servicio de recolección de residuos durante todo un fin de semana.

Fernando Espíndola, sindicalista de camioneros excarcelado, espera un juicio abreviado

“En 2022 pedimos a la Procuración que se revise el período de prisión preventiva y lo volvimos a hacer en cada pedido de excarcelación. La última vez se presentó un habeas corpus, que terminó en la Corte, se rechazó, pero se formó un expediente disciplinario”, señaló el abogado Gugger.

Estrategia empresaria

La abogada de los empresarios es la senadora bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza). El 3 de noviembre vence el plazo para interponer el recurso en Casación con el que buscará revertir la absolución de Cabaleyro y del resto de los acusados.

Consultada por LA NACION, Arietto reveló que desde el inicio de la causa penal los abogados de los gremialistas “intentaron recusar a la jueza de garantías y a la fiscal, pero las peticiones fueron rechazadasuna y otra vez”. Y subrayó: “La fiscalía hizo todo en término. La tardanza fue por los recursos interpuestos por la defensa. La fiscal pidió la elevación a juicio en tiempo y forma. La Corte no tiene control sobre los fiscales, solo el juzgado de garantías”.

En los próximos días, además, se espera el fallo en un juicio abreviado para Espíndola, el otro gremialista camionero investigado junto a Cabaleyro por los bloqueos.

En caso de ser hallado culpable, el acuerdo alcanzado para el procedimiento abreviado establece que no podrá ser condenado a más de seis años de prisión. El jueves, Espíndola recibió una noticia que lo favorece: la jueza María Elena Baquedano le concedió la libertad condicional, luego de permanecer cuatro años y medio detenido, el último tramo en prisión domiciliaria.