En el marco de la previa al paro general convocado por la CGT contra el Gobierno, el diputado nacional por Unión por la Patria y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, explicó las razones por las que el sindicalismo no hizo paros durante la gestión de Alberto Fernández, a pesar de que inflación creció exponencialmente. “Había paritarias y generación de empleo”, argumentó.

“Teníamos 150% de inflación y entre el 142% y en algunos casos un 158% de aumento salarial, porque teníamos paritarias. El Consejo del Salario se reunió cinco veces. Acá pedimos por carta documento que se reúna el consejo del salario”, dijo a Radio con Vos el también diputado por Unión por la Patria.

Así, tras ser consultado, Yasky intentó explicar por qué los representantes sindicales nunca llamaron a realizar un paro general en la presidencia albertista, a pesar de que la inflación pasó del 70% al 150% con la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa.

“Había generación de empleo, ahora no hay. Hay miseria escondida, no hay paritarias y no hay medidas que mitiguen lo que están haciendo Javier Milei”, dijo y arremetió: “Se hace el poderoso y fuerte con los débiles; si uno lo viera en el cine, se levantaría porque no creería que él es valiente y poderoso porque solo favorece a los que ya tienen poder”.

Por otra parte, Yasky justificó el paro al asegurar que con el decreto y la llamada ley ómnibus -en revisión en la cámara de Diputados- solo se generará “más miseria”.

“El Gobierno quiere arreglar la inflación multiplicándola por 10 para que, como dijo la ministra [de Relaciones Exteriores, Diana] Mondino, la gente deje de comprar. Cuando los precios sean siderales, y el salario no alcance, la gente dejará de consumir y en una gran recesión económica quizás aparezca la paz de los cementerios: vamos a matar la inflación y al poder adquisitivo de los salarios”, dijo Yasky.

Consultado sobre si la falta de credibilidad de los dirigentes sindicales puede perjudicar al paro o al movimiento, el legislador dijo que los corruptos “son una minoría”, y señaló: “Lamentablemente aquellos que sirven para enredar al movimiento sindicalista son los que terminan avalando ese tipo de políticas”.

“Yo ahora te hablo desde un departamento de dos ambientes en San Telmo y así te puedo hablar de miles de sindicalistas como yo. Son muy pocos los que no viven como los trabajadores; se logró demonizar a los dirigentes sindicales”, ejemplificó, y señaló que prefiere no generalizar.

“En el periodismo hay periodistas muy famosos que reciben sobres y no honran a la profesión, pero no por eso tengo que ignorar al periodismo porque algunos reciben sobres, así que tampoco se puede ignorar al sindicalismo”, señaló.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en tanto, tildó este miércoles a los organizadores del paro general de “mafiosos”. “Sindicalistas, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios” , acusó.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la funcionaria aseguró que se resisten al cambio “que lidera con determinación el presidente Javier Milei”. “No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”, determinó.

El paro general

El paro fue convocado en rechazo a las medidas económicas y sociales del gobierno, y será de 12 horas. Comenzará el mediodía de este miércoles y se extenderá hasta las 00 del jueves.

A partir del mediodía y entorno a las 15 está prevista una movilización con acto en el centro de la ciudad de Buenos Aires con distintos oradores. En este contexto, el Gobierno desplegará el “protocolo antipiquetes” en los puntos de acceso a la Capital Federal.

La medida es acompañada por diferentes gremios y sindicatos como transporte, bancarios, personal de salud y la administración pública, por lo que muchas actividades se verán demoradas o completamente interrumpidas.

El transporte público de pasajeros prestará servicios hasta las 19, según lo dispuso el gremio de los colectiveros de la UTA y los cuatro sindicatos ferroviarios. La intención es garantizar el traslado de las personas que deseen participar de la protesta contra la gestión de Milei.

El servicio se reanudará normalmente a partir de la medianoche. Sucederá lo mismo en las líneas de subte de la ciudad de Buenos Aires, según anunciaron desde el gremio de los metrodelegados, que no está enrolado en la CGT.

