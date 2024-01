escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno está “consternado” por la muerte de Umma, la niña de nueve años asesinada de dos disparos en la cabeza en Lomas de Zamora, y definió a los responsables del crimen como “cuatro lacras que no pueden seguir conviviendo con la gente de bien”. En el contexto del debate de la ley ómnibus, además, aseguró que los dos “legados” que quiere dejar el presidente Javier Milei tienen que ver con la economía y la seguridad.

“Son lacras que no pueden seguir conviviendo con nosotros, con la gente de bien, con la gente que quiere una Argentina distinta. Estamos consternados y tristes, con ganas de que estas lacras se corran de convivir con nosotros porque no podemos convivir con esta gente”, expresó en una entrevista con la señal televisiva TN.

El caso que conmocionó al país y tuvo un fuerte eco en el oficialismo tuvo como víctima a la hija de una pareja de argentes de la Policía Federal, uno de ellos integrante de la custodia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Estamos dolidos, es terrible, estamos consternados y con la firme convicción de cambiar la Argentina, de transformarla en un país vivible”, agregó y afirmó que “el Presidente tiene dos legados: uno es el económico y el otro es el de la seguridad”.

En esa línea, el portavoz presidencial remarcó que las fuerzas de seguridad necesitan un mayor respaldo por parte de la Justicia, que “debe acompañar el proceso”, así como también de la política, que “tiene que estar a la altura” de las circunstancias.

“Esto pasa todos los días y va a seguir pasando. ¿Cómo no vamos a estar preocupados y tristes? La gente quiere un cambio no sólo en la economía, que claramente estamos abocados a eso, pero también a lo que pidió es mayor seguridad: hay lugares donde no se puede caminar por la calle”, evaluó.

En el mismo tono, Adorni consideró que “la Argentina se transformó en un país invivible y delirante” donde “hay que cambiar y la Justicia tiene que apoyar”. “Las fuerzas de seguridad se deben sentir apoyadas, esto se tiene que terminar. Hay una discusión mas ideológicas que es de una argentina que quieren unos y la que quieren otros...”.

En tanto, pese a que destacó en particular una serie de episodios de inseguridad que se desarrollaron en el conurbano bonaerense, el vocero indicó que “son la provincia (de Buenos Aires) o las distintas jurisdicciones las que tienen que dar explicaciones para que los territorios sean mas seguros. “La ministra Bullrich y el ministerio tienen los recursos a disposición para que quien lo solicite, tenga el apoyo”.

LA NACION