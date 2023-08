El Superior Tribunal de Justicia porteño le negó un recurso extraordinario a los que cuestionan la candidatura de Jorge Macri

escuchar

El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires rechazó un recurso extraordinario de los que dirigentes de izquierda que cuestionan la candidatura de Jorge Macri a intendente porteño porque señalan que no cumple con el requisito de estar domiciliado en la ciudad, por lo que ahora solo les queda la posibilidad de correr contra reloj para acudir ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso de queja, antes de las elecciones del 13 de agosto.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño fue tomada por tres votos contra dos. Los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi dijeron que no había “una cuestión federal que habilite la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En cambio, los jueces Luis Francisco Lozano y la jueza Alicia Ruiz, en minoría indicaron que las cuestiones planteadas tienen implicancia constitucional y que la cercanía de las elecciones “nos lleva a facilitarles tal defensa, concediendo los recursos interpuestos”.

Weinberg de Roca había sido propuesta por Mauricio Macri para ser la procuradora general de la Nación; De Langhe fue directora del Instituto Superior de Seguridad Pública y es cercana a Guillermo Montenegro, exministro de Justicia de Macri en la Ciudad, y Otamendi fue funcionario de Macri. Los dos últimos fueron designados por Horacio Rodríguez Larreta. Lozano es cercano al peronismo y Ruiz, es una de las fundadoras de Justicia Legítima.

Ahora, quienes impugnaron la candidatura de Jorge Macri son el exsenador radical Nito Artaza y la precandidata a jefa de Gobierno porteño Vanina Biasi (FIT), deberán acudir mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es que siguen sosteniendo su reclamo.

Deben correr contra reloj porque la Corte tiene previsto reunirse mañana en acuerdo y luego la semana próxima, cuando faltan 11 días para las elecciones. Nada hace prever como posible que lleguen a tiempo.

Biasi y Artaza cuestionan que Jorge Macri no cumple con la norma que implica que el candidato a jefe de Gobierno debe ser nacido en la ciudad de Buenos Aires o haber vivido cinco años en el distrito.

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad rechazó este reclamo de Biassi y Artaza y confirmó la sentencia que había dictado el 3 de julio pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad (TE), que sostuvo que cumplía con los cinco años de residencia en el distrito necesarios para ser candidato.

No se pronunció sobre la situación concreta de Macri y su residencia en el distrito que aspira a gobernar, sino que advirtió que quienes lo habían impugnado no estaban “legitimados” para hacerlo porque no cumplieron con el procedimiento que prevé la ley para cuestionar las candidaturas.

Pero el tribunal electoral porteño entendió que le correspondía a Jorge Macri ser candidato porque si bien nació en Tandil, los cinco años de residencia no deben contarse inmediatamente antes de las elecciones, sino que pueden ser otros cinco años, anteriores, no importa cuánto.