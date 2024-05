Un informe de la CNN reveló los detalles de la clonación de Conan por la que Milei obtuvo un “excepcional” resultado

Escuchar

Un informe de CNN Español contó cómo fue el proceso de clonación por el que el presidente Javier Milei pagó US$50.000 para replicar geneticamente a su difunto perro Conan y que, como resultado, obtuvo cinco nuevos ejemplares de mastín inglés con los que actualmente convive en la Quinta Presidencial de Olivos.

Según detalló Ron Gillespie, fundador de la comopañía de criopreservación PerPETuate, el jefe de Estado se contactó con él en 2014 para realizar el proceso de reproducción asexual sin fertilización de su perro Clonan, quien en ese momento estaba vivo. Luego de tomar la decisión de avanzar con el procedimiento, Milei envió tejido de su mascota al laboratorio ubicado en Massachusetts donde los especialistas separaron las células en otras células que pudieran ser usadas para clonación e hicieron la criopreservación.

En 2017 cuando, según Gillespie, Conan ya había muerto el Presidente decidió avanzar con la clonación. En ese momento, el fundador de PerPETuate contactó a ViaGen Pets, empresa de Estados Unidos que se dedica a la clonación de mascotas: ahí comenzó el proceso que concluyó con los cinco mastines ingleses.

“El perro tiene que estar vivo en el momento en que recolectamos el tejido o tiene que haber fallecido recientemente. Entonces, Conan estaba vivo en ese momento. Y, según recuerdo, Conan vivió dos años más después de 2014″, explicó Gillespie.

Sin embargo, según detalló Codi Lamb, representante de clientes de ViaGen Pets, “Conan ya había fallecido antes del proceso de clonación”.

Luego de dos meses nacieron los cachorros, estaba previsto que nazca uno, pero nacieron cinco. Según detallaron los entrevistados, solo hubo dos casos más en los que nacieron más de dos perros tras realizar una clonación. “Su caso fue excepcional, durante los 25 años que llevo en este negocio solo hemos obtenido tantos clones nacidos de un solo intento en dos ocasiones, además del caso de Conan. Sucedió con un cliente en Nueva York y otro en Londres. Solo tres veces en 25 años”, aseguró Gillespie.

Javier Milei y uno de sus cinco perros Gentileza Editorial Perfil

Y explicó: “En promedio solo la mitad de ellos se adhiere al útero. Así que solo cinco o seis que pueden llegar a término. Durante ese proceso, esos dos meses aproximadamente de gestación, dos o tres de ellos desaparecerán y no producirán un feto. Entonces, al final del periódo de dos meses, quizás se tiene un ejemplar en promedio, a veces dos y, aunque hay menos probabilidades, tres. Pero rara vez se obtienen cinco. Esa fue pura suerte de su parte”.

Por su parte, Lamb dijo: “Solamente tenía garantizado un cachorro y simplemente sucedió. No hubo ninguna tarifa de clonación adicional por esos cachorros que nacieron. La tarifa de clonaciones actualmente es de US$50.000 por un cachorro garantizado”.

“Eran US$50.000, exceptuando los gastos de transporte. Esto sumó un gran problema, porque el procedimiento normal es que cuando uno es clonado nazcan uno o dos cachorros. Los clientes los vienen a buscar uno o dos meses después de su nacimiento. Viene al laboratorio, los retiran y los llevan a sus hogares vía terrestre o en avión”, indicó.

Sin embargo, especificó que para volar en avión el cachorro debe ser muy pequeño: “Tiene que pesar entre una y dos libras, para que uno pueda ponerlo en una caja pequeña y llevarla consigo en el asiento”.

En este sentido, señaló: “Pero estos mastines ya pesaban varios kilos al cabo de dos meses por ese motivo fue complicado el traslado”. Y recordó: “Tuvieron que hacer arreglos especiales para conseguir un servicio de carga que los transportara a la Argentina. Ese fue el mayor desafío que tuvo que afrontar y que todos tuvimos que afrontar para llevar a los cinco perros a Buenos Aires”.

Los perros clonados

Al momento de hablar de los cinco perros, Gillespie contó: “Milei me describió a los cinco, pero dijo que uno en particular era exactamente igual al perro original: Conan, y me dio varios ejemplos de por qué era similar”.

“Dijo que al clon de Conan llamado Conan le gusta la televisión y que mira los mismos programas que le gustaban a Conan. Mientras que, a los otros cuatro perros no parece gustarles la televisión, ni identificarse con los mismos gustos”.

Por otro lado, Lamb aseguró:” Son genéticamente idénticos, son como gemelos idénticos, pero nacen con años de diferencia. Puede haber algunas diferencias debido a diferentes factores ambientales. Incluso la apariencia, la ubicación o formas de sus manchas pueden ser ligeramente diferentes porque eso no es 100% genético. Eso también tiene un componente medioambiental”.

“Tienen todas las características principales del animal original. Excepto en el caso de perros y gatos los colores del pelaje pueden ser diferentes porque el patrón del pelaje se determina en el útero por actividad hormonal y no genéticamente. Pero cunado tenés un animal de color sólido como Conan, lucen iguales. Todos lucen iguales”, detalló Gillespie.

Al final de la entrevista reveló que aún tiene contacto con Milei y con su hermana Karina. “Siempre estuvieron juntos”, señaló. Además, contó que una vez al año les cobra por el almacenamiento de las células y, además recibe actualizaciones de los clones.

“En el último contacto que tuve con él antes de las elecciones, según tengo entendido tenía cinco perros. Todavía tenemos vivas las células que producimos en ese momento. Están en nuestros congeladores, teóricamente podríamos hacer millones. solo se necesita una célula para producir un clon y creo que al menos tenemos varios millones de células almacenadas”, concluyó.

