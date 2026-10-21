Myriam Bregman y Luis Petri tuvieron un tenso cruce por el islam que involucró a Martín Menem

La maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados tuvo un cruce de alta tensión luego de que el Gobierno lograra aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Durante las cuestiones de privilegio, Luis Petri, de La Libertad Avanza (LLA), criticó al islam y lo responsabilizó por la “pérdida de valores” en Europa, por lo que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), lo acusó de “racista” e “islamofóbico”.

El cruce comenzó con un análisis que trazó el exministro de Defensa de Milei sobre la situación política que atraviesa el Viejo Continente. “El problema que atraviesa Europa es un problema de fondo. No solamente está en peligro y bajo ataque, sino que, además, se desarmó espiritual y moralmente”, inició.

A su vez, Petri consideró que el conflicto empezó tres décadas atrás, cuando el continente europeo convirtió “la tolerancia en relativismo” y confundió “la hospitalidad con renuncia a exigir integración”, en alusión a las políticas de apertura hacia los inmigrantes.

Bregman se levantó de su banca e insultó a Petri

“Como dijo Milei en Davos, Occidente está en peligro porque abandonó las ideas que lo hicieron grande. Y en frente, tiene un enemigo que es despiadado, que es el islamismo radical”, expresó. En ese momento, recibió aplausos de sus compañeros de partido, pero también generó enojo en el bloque del FIT.

“[El islamismo radical] considera a la mujer como propiedad tutelada, busca someter y eliminar a las minorías religiosas, considera botín de guerra a la esclavitud sexual y castiga a la blasfemia con pena de muerte, que glorifica el martirio suicida”, siguió Petri.

El mensaje de Petri tras su intervención en Diputados @LuisPetri

Mientras avanzaba con su intervención, los gritos fueron en aumento y Bregman se levantó de su banca y descendió algunos escalones del recinto para increpar a Petri.

En medio de un griterío generalizado, lo acusó de “racista” e “islamofóbico”.

“¿Sabe qué? Es el sistema que usted defiende. Un sistema que castiga con pena de muerte al que piensa distinto", le respondió el legislador oficialista, al mismo tiempo que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pedía que cerrara la idea.

Pero Bregman se dirigió a Menem y le gritó: “¡Lo van a venir a buscar a usted!”.

Bregman también se cruzó con Ajmechet

Sin embargo, Petri continuó con las críticas y afirmó que el islamismo radical “dinamita templos y bibliotecas y le enseña a los chicos de 16 años que su vida vale más como bomba que como futuro”.

“Eso no es una cultura alternativa. Es la negación a la dignidad humana. ¡No pasarán! Por eso la Argentina puede demostrarle al mundo que una Nación que recupera sus valores y raíces es una Nación que recupera su futuro", cerró.

Aún después de concluir con su discurso, los cruces continuaron. De un lado, Bregman, y su compañero de banca, Nicolás del Caño, arremetieron contra Sabrina Ajmechet, también de LLA, quien se quedó parada respondiendo a los comentarios de los legisladores del FIT.