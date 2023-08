escuchar

Una tensa situación se vivió este domingo alrededor de las 13.45, cuando el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Mieli, se acercó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para votar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El clima comenzó a acalorarse debido a la gran cantidad de simpatizantes que fueron a apoyar al político. En medio de ese caos, una periodista de la Televisión Pública quedó envuelta en un tenso cruce con un simpatizante de Milei. En ese contexto, el joven la agredió y todo quedó registrado por las cámaras que transmitían en vivo.

En las imágenes que transmitió la TV Pública se pudo ver como el joven, que se presentó como Franco Antúnez, tuvo un tenso cruce con la periodista Gabriela Radice luego de que Javier Milei ejecutara su voto y se dispusiera a salir. La secuencia quedó registrada por las cámaras y, cuando logró salir del aluvión de gente, la mujer se comunicó con sus compañeros que continuaban en el piso. “Insólito lo que estamos viviendo, esto es una vergüenza. Alguien que se envalentona gritando es una falta de respeto a la gente que está queriendo votar”, manifestó.

El precandidato presidencial por La libertad avanza votó en la UTN Soledad Aznarez - LA NACION

Momentos más tarde, la periodista de la TV Pública dialogó con Victor Hugo Morales para AM 750 y dio más detalles del mal momento que vivió con el simpatizante del referente de La libertad Avanza. “Fue muy feo lo que ocurrió porque estaba haciendo la cobertura con el equipo de Televisión Pública del momento de votación de Javier Milei en la UTN y pasó una situación muy particular”, comenzó a decir Gabriela Radice.

La comunicadora remarcó que se había formado una fila enorme con “muchos simpatizantes” y destacó que Mieli “estaba eufórico con todos sus seguidores”. La situación se descontroló y ella quedó en el medio del gentío y empezó un “forcejeo”.

“Me estaban clavando los codos en las costillas. Automáticamente, este chico que dice llamarse (Franco) Antúnez, toma mi micrófono, se lo pone en su boca y empieza a contar esta situación de ‘sos operadora, sos esto, hay que cerrar’, no sé, honestamente, la cantidad de cosas que me dijo. Yo lo único que empiezo a pensar es no tener la mala reacción de contestar, porque uno es un ser humano y te están diciendo cosas, primero que faltan a la verdad, segundo que son injuriosas, agraviantes, de mala educación. Ahí apelas a que se controle todo para no reaccionar”, reflexionó la cronista.

Un simpatizante de Milei agredió a una periodista de la TV Pública (TV Pública)

En esta misma línea, Radice reflexionó sobre lo sucedido, los dichos en su contra y destacó que fue “muy desagradable”. En este contexto sumó: “Eso, en el contraste de una jornada tan hermosa como es ir a votar. Y yo decía, ‘estos chiquitos no tienen ni idea, qué terrible’. Estos pibes que se toman como un juego no sé muy bien qué es lo que pasa, dejaron de pensar y empezaron agredir sin ningún tipo de consecuencia”.

A modo de cierre, la periodista lanzó un fuerte mensaje. “Este ni siquiera es su juego, porque si su juego es discutir la política, la democracia, que no se metan, entonces, en una votación; hay reglas de convivencia, hay respeto, hay sangre en el medio de todo lo que hemos pasado como argentinos para conseguir la democracia y una jornada como la que tenemos hoy”, concluyó Radice tras el cruce con el seguidor de Javier Mieli.