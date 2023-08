escuchar

En el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, se viralizó en las redes sociales un video en el que se reveló la teoría que explicaría por qué existe una ley que prohíbe vender alcohol antes y durante los comicios... y el fundamento estaría vinculado al escritor Edgar Allan Poe y su trágica muerte.

La teoría de por qué no se vende alcohol durante la jornada de elecciones

Cada jornada electoral surge la misma pregunta en torno a la veda: ¿desde qué hora se deja de vender alcohol y cuándo se vuelve a vender? El origen de esta medida tendría sus inicios a mediados de 1800, cuando la muerte de Edgar Allan Poe movilizó a los países con democracias liberales a adoptar leyes que sancionen estos comportamientos. Pero... ¿por qué?

Según el TikTok Opi.TV, la curiosa norma nació debido a que Poe habría sido objeto de engaño para sufragar varias veces en distintos colegios electorales de los Estados Unidos debido a un excesivo consumo de alcohol. Esta sería una costumbre de la época, en la que varias personas eran víctimas de un partido político para que a lo largo de la jornada electoral recorran diferentes lugares sin su consentimiento para sufragar una y otra vez.

“Edgar Allan Poe se murió supuestamente por una intoxicación de alcohol. Se puso muy en pe*** y se murió. Pero hay una teoría que dice que en Inglaterra una forma de modificar las elecciones, o sea, de hacer fraude, era emborrachar a alguien”, explicaron desde el sitio y agregaron: “Un tipo votaba, lo secuestrabas, lo emborrachabas, le cambiabas un poco el look y lo volvías a mandar a votar a tu partido y candidato. Es decir, tenías secuestrado a un tipo y lo ibas llevando y trayendo a lugares”.

“Dicen que quizás a Poe lo usaron para eso y murió así. Entonces, no se vende alcohol antes de las elecciones para que no te induzcan al voto por error. Y además, para que la gente no esté muy en pe*** y si pierden o ganan, no haya violencia”, concluyó la teoría.

Edgar Allan Poe murió en los Estados Unidos en 1949 a causa de un exceso de alcohol (Fuente: Hadi Karimi)

Si bien no hay datos certeros sobre que esto haya sido así, Poe murió en el Colegio de Médicos de Washington el 7 de octubre de 1849 a causa de una presunta congestión cerebral producto de un daño hepático. Lo cierto es que si se basa esta teoría en los hechos fehacientes, los números no concuerdan, al igual que el país mencionado. Cabe aclarar que Edgar Allan no votaba en Inglaterra.

En tanto, las elecciones en aquella época en los Estados Unidos se desarrollaron un año antes, ya que el 7 de marzo de 1849 tomó el mando el presidente electo Zachary Taylor, y el escritor murió en octubre. Es importante mencionar que no hay documentos que prueben esa hipótesis. Aun así, los usuarios se manifestaron y opinaron acerca de este postulado viral que cosechó más de 500.000 reproducciones.

“Los borrachos compramos antes el alcohol y ese día vamos a votar igual”; “Es obvio que es para que votes consciente”; “Al que le gusta tomar, lo hace un día antes y va igual”; “Es para que no se queden dormidos”; “Siempre hay un kiosco amigo que te hace la segunda” y “Es para que nos levantemos temprano”, fueron algunos mensajes en referencia a la teoría.

