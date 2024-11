El titular de Anses reveló que a Cristina Kirchner se le pagaba con la jubilación un “suplemento por zona austral”

Tras el anuncio del Gobierno de que revocarán la asignación mensual vitalicia, así como la pensión que cobra hoy la expresidenta Cristina Kirchner, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión y aclaró qué pasara con los otros expresidentes, ex vicepresidentes o viudas de los mismos que perciben la conocida como “jubilación de privilegio”.

“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley le da a expresidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, indicó el funcionario y agregó: “Las condiciones que dieron origen a ese derecho son la honestidad y la credibilidad, que perdieron cuando fueron condenados”.

Así, en diálogo con Radio Rivadavia, De los Heros ratificó el fallo de la Cámara de Casación Penal y habló sobre una “indignidad” al ser encontrada culpable. “Cristina cobró $35.255.297 en noviembre. Es más, presentó un certificado de domicilio y por vivir en Río Gallegos se le paga un suplemento de zona austral que, entre ambas percepciones, es de $6.354.523. Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 AUH y a 21 jubilaciones máximas ”, lanzó y sumó: “La responsabilidad del Presidente, de la ministra Sandra Pettovello y mía fue no solamente política y de justicia, sino de equidad, porque permitir que esto siguiera sucediendo era de una inequidad absoluta”.

El director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, habló sobre la condena a Cristina. Prensa Senado

“Los fundamentos legales están todos expuestos, es un acto administrativo que puede ser revisado judicialmente. Creo que hay un cambio cultural que está llegando a la Justicia y tengo la esperanza de que esté a la altura de las circunstancias. No lo estuvo cuando se discutió la compatibilidad de cobrar una pensión y una asignación como presidente... Eso es un abuso de derecho y a eso nos tenían acostumbrados. El cambio cultural hace que la Justicia hoy tenga que rever su responsabilidad institucional”, dijo.

Asimismo, se refirió a los otros exfuncionarios que cobran una pensión de estas características y también atravesaron diversos procesos judiciales. “No todas estas asignaciones de privilegio fueron otorgadas bajo la misma ley. La asignación de privilegio que se le dio a la viuda de [Juan Domingo] Perón (Isabel Perón) era de otra ley que no exige la residencia en el país, por eso se le sigue pagando aun cuando está viviendo en Madrid”, indicó. Por otro lado, hizo referencia a la pensión que actualmente cobra Zulema Yoma, viuda del expresidente Carlos Menem: “Cuando fue condenado estaba ejerciendo en el Senado, él falleció siendo senador y la causa de indignidad… Las causas penales se extinguen con la muerte. En el caso de Zulema, ella no tiene causa de indignidad o sentencia, como sí Cristina, por lo que no tiene porqué ser retirada”.

“ Todo está bajo revisión y estamos analizando todos los casos ”, advirtió y continuó: “No todos los casos son iguales: no metamos todo en la misma bolsa y miremos caso por caso. En el caso de Cristina, el revisionismo histórico nos sacó del foco y de tomar decisiones al instante. No es todo lo mismo, ni son todos los delitos iguales”.

Finalmente, De los Heros consideró que el beneficio de las jubilaciones extraordinarias para exfuncionarios “debe desaparecer” y tildó la medida de “inmoral”. “No tiene justificación en la Argentina y menos en las circunstancias de restricción presupuestaria a la que toda la población está sometida, por eso el presidente Milei renunció en funciones”, remarcó y cerró: “Nosotros confiamos en que la Corte -frente al eventual planteamiento de un recurso extraordinario que adelantaron los abogados de Cristina- dejen zanjada la situación y pasemos a una sentencia firme y finalmente se haga justicia en este país”.

LA NACION