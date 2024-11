Patricia Bullrich criticó a Pro por cuestionar el voto de la Argentina en la ONU: “Es buscar el pelo en la leche”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó este sábado al cuestionamiento de parte del Pro a la última votación de la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Cancillería decidió dar la negativa en solitario contra una resolución que buscaba prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, algo que desde el Pro consideraron como votar “en contra del resto de la humanidad”. “Es tratar de buscar el pelo en la leche” , juzgó Bullrich en declaraciones radiales. Además, aseguró que el canciller Gerardo Werthein realizará “aclaraciones” por la votación.

A principios de esta semana, la Argentina fue el único país en votar en contra de la resolución que busca “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual y por razón de género, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” . Su postura fue contra 170 países que votaron en favor de la resolución y 13 que se abstuvieron. Estados Unidos e Israel, los países con los que el presidente Javier Milei se alinea ideológicamente, también dieron la positiva.

Pro, el aliado más cercano del Gobierno, se diferenció rápidamente de la posición de la gestión libertaria en una fuerte crítica. “Argentina vota en soledad, contra el resto de la humanidad”, arremetieron en X. Varios exponentes de la oposición, como el radical Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto, también repudiaron la política exterior del Gobierno.

La Argentina fue el único país en la ONU en votar contra una resolución a favor de la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas

“Desde el @proargentina estamos convencidos de la necesidad de tener una política exterior equilibrada. No se trata de encolumnarse, ya sea con Estados Unidos o Israel, ni con China. Se trata de actuar con visión estratégica, priorizando los intereses nacionales y promoviendo relaciones diplomáticas que favorezcan el desarrollo y bienestar de la Argentina, sin caer en dependencias o confrontaciones innecesarias”, detallaron. Anteriormente, la Argentina también votó en contra de una resolución por los derechos de los pueblos originarios.

Bullrich no acompañó esta mirada crítica de Pro en diálogo con Radio Rivadavia: “ Cuando alguien busca la diferenciación permanente, lo que hace es tratar de buscar el pelo en la leche. Si en vez de ver que el país tiene 2,7% de inflación, la más baja e inesperable, que no tenemos déficit, que estamos en una baja del 65% en todo Rosario, que tenemos paz social como nunca, que hemos hecho el ajuste más importante de la historia con paz social, que estamos cambiando y desregulando todo el país... Si en vez de mirar eso nos ocupamos de cosas pequeñas... ”.

Además, remarcó la presencia de integrantes de Pro en el Gobierno. “Hay gente de Pro que hoy está manejando cuestiones estratégicas, como es el caso del representante en el G20, que es Federico Pinedo. Hay que mirar más la película que tratar de que la política sea la diferenciación”, cuestionó.

Aun así, la ministra planteó que el canciller Gerardo Werthein brindará declaraciones sobre los recientes actos de la cartera. “Yo quisiera que el canciller explique algunos votos porque ha habido algunas confusiones. Esperen algunas aclaraciones del canciller porque me parece que no es como está planteando Pro. Yo lo he hablado en particular con mucha gente de Pro, sobre todo respecto a los temas de violencia, pero será el canciller el que tendrá la palabra”, explicó.

Esta declaración de Bullrich llama la atención teniendo en cuenta los dichos que brindó el secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo, en justificación del voto argentino el pasado jueves. “Se trataba de un documento que invocaba la agenda de la mujer, para limitar la libertad de expresión, con giros abiertos e indefinidos que llegaban a permitir la censura previa incluso para las mismas mujeres. El documento partía de un enfoque feminista radical y tenía abordajes de la violencia que se fundaban en una visión que no tiene evidencia científica alguna, invocando que la violencia se origina solo por desequilibrio de poder, estereotipando a la mujer y desconociendo que la violencia tiene mil orígenes”, dijo en diálogo con LA NACION.

Bullrich sostuvo la importancia de “esperar a que terminen los procesos” y que Werthein “está tratando de ordenar todo”. “Esperemos un poquito a que terminen los procesos, porque estos no son procesos de votación de las Naciones Unidas, sino procesos previos. Vamos a escuchar al canciller que seguro va a tener cosas importantes para decir. No quiero hablar por lo que no me corresponde”, añadió.

