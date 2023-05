El Tribunal Electoral de San Juan ordenó suspender las elecciones solo para gobernador y vice

escuchar

La suspensión de las elecciones en San Juan definida por la Corte Suprema hundió en el silencio al oficialismo del gobernador Sergio Uñac, que pidió aguardar el pronunciamiento del Tribunal Electoral provincial tras el fallo, que ofreció una conferencia de prensa esta noche en la que ordenó suspender las elecciones de este domingo solo para las categorías de gobernador y vicegobernador , pero realizar los comicios en las categorías de legisladores provinciales, 19 intendentes y concejales. Se usarán las boletas completas, ya aprobadas, pero no se tendrá en cuenta el primer tramo de la boleta.

“No suspendemos todo el acto electoral porque no tenemos atributos ni facultades para suspender lo que la Corte no ha suspendido”, enfatizó el fiscal general de San Juan, Eduardo Quattropani.

En su resolución, el Tribunal Electoral dijo que no tiene atribuciones para modificar el acto electoral en curso fijando una nueva fecha de elecciones para la gobernación, sino que esa definición deberá surgir de una nueva convocatoria del gobierno una vez que la Corte resuelva la cuestión de fondo : si Uñac puede competir para lograr su re-reelección o se lo impide el máximo de dos mandatos consecutivos que fija la Constitución Provincial. Uñac desempeñó consecutivamente un mandato como vicegobernador y dos como titular del Poder Ejecutivo.

Los primeros minutos de la conferencia no contaron con audio. Cuando se activó el sonido de la transmisión, un funcionario enumeraba la cronología de los actos del gobierno y de la autoridad sanjuanina. El Tribunal Electoral de San Juan está integrado por los ministros de la Corte provincial Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, y por el fiscal Quattropani.

“Una vez que se ha publicado [la convocatoria a elecciones] nace un derecho de terceros: ya no hay un derecho del gobernador ni hay un derecho de los 19 intendentes, hay un derecho de la ciudadanía y las agrupaciones políticas a que concluya el proceso electoral. Salvo, este hecho excepcional, que es una orden del máximo tribunal de la república que le ordena al Tribunal Electoral que se abstenga de realizar el acto comicial respecto de las categorías a gobernador y vicegobernador”, explicó Quattropani.

“Está muy claro que este Tribunal carece de facultades para actuar oficiosamente y extender el alcance de una medida cautelar [la de la Corte] que se limita a las categorías de gobernador y vice”, agregó Olivares Yapur, para explicar que el Tribunal Electoral no podía suspender también el resto de las votaciones para legisladores, concejales e intendentes.

“Hubiera sido bueno que esto se hubiera sabido antes” , agregó el fiscal general, en una de las pocas lecturas políticas del fallo de la Corte. Abundó explicando que las urnas ya están en manos del Correo y que los sanjuaninos ya estaban preparados para votar. Más tarde sopesó: “La Corte no pide, ordena. La Corte se declaró competente y va a resolver sobre el fondo: se acabó la discusión”.

En el caso de San Juan, el planteo del partido Evolución Liberal contra la candidatura de Uñac entró en el máximo tribunal el 10 de abril y el dictamen del Procurador se presentó el 13 de ese mes. Evolución Liberal lleva como candidato a Sergio Vallejos, que hoy destacó la noticia. “Es un fallo ejemplar. Si esto se convalidaba, la provincia de San Juan corría un serio riesgo de transformarse en una Formosa de buenos modales”, afirmó Vallejos en un comunicado.

Conferencia de prensa Tribunal Electoral de San Juan Captura de Video

Es que, a diferencia del gobernador sanjuanino, la oposición se celebró el freno al intento re-reeleccionista. El rival interno del mandatario, el exgobernador José Luis Gioja, avaló la decisión, pero cuestionó la poca anticipación con la que el máximo tribunal se expidió

Uñac se pronunció a través de un comunicado de su frente electoral, aunque sin opinar sobre el fallo. “El Frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan, comunica que tras la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a las elecciones provinciales para gobernador y vicegobernador previstas para el próximo 14 de mayo, corresponde la intervención del Tribunal Electoral provincial y el fiscal de Estado, autoridades competentes en la materia. Por esta razón, el frente evitará pronunciarse antes de dicho análisis”, se indicó en el comunicado de la fórmula Uñac-Cristian Andino.

El gobernador recibió la noticia mientras celebraba un acto con mujeres del Partido Justicialista, según reflejaron ayer los medios provinciales. Un video de Canal 13 de San Juan captó ese momento y la reacción de Uñac, al que le acercan un teléfono celular en medio del acto y se detiene a mirarlo con gesto serio, presumiblemente para leer la noticia.

LA NACION