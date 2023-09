escuchar

El expresidente Mauricio Macri felicitó al gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, a través de la red social X (exTwitter) tras su triunfo este domingo con casi el 40% de los votos frente al 29,3% de Omar De Marchi. “Los mendocinos reafirmaron hoy su confianza en el cambio y en la capacidad de gestión de Alfredo Cornejo”, expresó Macri. “Sigamos juntos en octubre para llevar el cambio a todo el país con Patricia”, pidió.

El Frente Cambia Mendoza, que gobierna la provincia desde 2015 con la Unión Cívica Radical (UCR) a la cabeza, volvió a triunfar, aunque no sin turbulencias. De Marchi, que iba a formar parte de la coalición, rompió el frente apenas días antes del cierre de listas y conformó su propia alianza, La Unión Mendocina, con macristas y radicales disidentes, además de libertarios.

Cornejo primero tuvo que vencer una disputada interna ante Luis Petri el domingo 11 de junio, quien cosechó el 40% de los votos en la interna. Luego, en un gesto al radicalismo, Petri fue designado por Patricia Bullrich como su candidato a vicepresidente. Posteriormente, a pesar de que el frente Cambia Mendoza se plegó a su candidatura sin fisuras, encontró el escollo de De Marchi, quien pasó del 23,3% en las primarias hasta casi el 30% este domingo. Cornejo no logró retener el 49% que había obtenido él y Petri y el frente Cambia Mendoza perdió un 9% entre las PASO y las generales.

“Es un honor haber sido gobernador de la provincia y volver a serlo por el voto popular de los mendocinos. Es un honor personal. Me llena de orgullo pero me genera compromiso, mucho más del que ya tengo por el servicio público, para el que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que me sobrepasa. Hablamos de un equipo que quiere que Mendoza progrese. Vamos a poner todo de nosotros para que Mendoza avance”, dijo el gobernador electo en sus primeras palabras.

“Nos comprometemos a esforzarnos por un Mendoza mejor. Agradecemos a todos los que nos hay apoyado”, sumó a continuación. “Queremos representar a ese mendocino que quiere progresar y requiere una buena administración. Pero también somos muy conscientes de que necesitamos un cambio económico en la Argentina un cambio de orientación”, remarcó Cornejo, quien luego pidió el voto para la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri en las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

La candidata de Juntos por el Cambio también habló en el festejo. “Sumaron una provincia más al cambio”, expresó luego del discurso de Cornejo. “Necesitamos un cambio rotundo y profundo. Hemos sido la fuerza que le ha dado pelea al kirchnerismo, que generó un modelo para llevarse puesta a la Justicia, la libertad de expresión y las provincias que hoy están en manos de JxC”, dijo.

El gobernador saliente, Rodolfo Suárez, también celebró la victoria. ”Han elegido al mejor gobernador que puede tener la provincia de Mendoza. Quiero desearle lo mejor a Alfredo para lo que viene”, aseguró Suárez, quien también agradeció a los mendocinos por su “contundente apoyo”.

De Marchi, por otro lado, destacó que no se trató de un contundente éxito de Cambia Mendoza. “Hemos quedado a pocos puntos, una diferencia no muy importante”, expresó el aspirante retador.

“Para nosotros, el hecho de haber estado a una diferencia no muy importante, es trascendente. Vamos a ser una oposición seria y consustanciada con los intereses de Mendoza. Es verdad que Mendoza es una gran provincia. Debe ser una de las provincias más lindas. Y nosotros le vamos a devolver el equilibrio que necesita”, aseguró.

