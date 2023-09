escuchar

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado confirmó que no solo el día que apareció muerto Alberto Nisman sino mucho tiempo después notó actividad inusual de personal civil que la seguía a ella y a sus hijas, que le sacaba fotos y que investigaba sus movimientos. Lo hizo luego de que la Cámara Federal procesara a dos funcionarios de Entre Ríos por espionaje ilegal contra ella y el exdirector de Operaciones de la SIDE, Jaime Stiuso.

En diálogo con TN, la exesposa de Nisman dijo que ese día, a Stiuso lo espiaron varias horas antes de la data oficial de la muerte del fiscal y que tiempo después ella percibió también como un mensaje “perverso” la tapa de ese mismo domingo del diario Página 12, “cuando todavía Nisman no estaba muerto”, que tituló una nota: “Por la puerta de servicio”.

Por otro lado, Arroyo Salgado consideró una buena decisión la reapertura de la investigación por el Memorándum con Irán, lo que habilitará el juicio oral, con Cristina Kirchner como principal acusada. La denuncia la presentó, antes de aparecer sin vida, el propio fiscal Nisman, y apuntaba a un pacto con Irán a cambio de impunidad para los acusados de llevar a cabo el atentado a la AMIA. “Está bien que se debata esto en un juicio oral”, dijo. Y recordó que en su momento fue sorpresivo el sobreseimiento a la actual vicepresidenta, cuando ya estaba tomada la decisión de que la causa fuera a juicio oral.

Sobre el seguimiento de agentes de inteligencia, dijo: “Sin dudas, a lo largo de todo 2015, era recurrente la aparición de fotógrafos de manera sorpresiva, los seguimientos, les tomaban fotos en las puertas del colegio a mis hijas. Esto fue posterior a la muerte de Nisman, acontencían en nuestra presencia y de muchas otras personas de civil, eran acciones tendientes a intimidarnos, a silenciarnos”.

Añadió que esto siguió ocurriendo después de ese año. También, ratificó que para ella Nisman fue asesinado. “No lo digo yo, es lo que figura en el expediente. Por eso, nosotros, como familia, nos retiramos como querellantes”. También apuntó contra un abogado que en ese momento le advirtió que si no dejaban de hacer denuncias aparecerían fotos y cosas íntimas de Nisman. “En ese momento no me di cuenta”, explicó. Y recordó que luego apareció toda la Ciudad de Buenos Aires empapeladas con imágenes del fiscal, ya muerto. “Ahora pienso que eran fotomontajes”, analizó.

