Eleccioens 2023: Rodríguez Larreta lanzó un nuevo spot con señales para Patricia Bullrich y Mauricio Macri

El precandidato a presdident por Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta presentó hoy su nuevo spot de campaña, en el cual pone el foco en “construir y no dinamitar”. De esta forma marca un contrapunto con Patricia Bullrich, su rival en la interna que la coalición opositora celebrará en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. También contrapone contra Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri.

“Creo en construir y no en dinamitar. Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja . Creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios. Creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo”, indicó Rodríguez Larreta en el video, como clara diferenciación a la campaña llevada adelante por su contrincante interna y contra el líder libertario.

En un spot publicado la semana pasada, Bullrich se habían mostrado tajante al afirmar: “Si viviéramos en un país normal alcanzaría con un administrador”, pero en la situación actual hace falta “mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos”.

Según expresaron fuentes cercanas a Rodríguez Larreta, este nuevo vídeo “representa el conjunto de valores que son la base fundamental de la campaña presidencial” del postulante de PRO de cara a las PASO, y señalaron que con el contenido de este último spot se intenta resaltar la noción de “respeto” sobre “los políticos que eligen insultar”.

En tanto, se busca instalar la idea de que existe “un equipo”, detrás de la postulación de Rodríguez Larreta, y por eso en el video aparece acompañado por importantes figuras de JxC como su compañero de fórmula, el gobernador de Gerardo Morales; el precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli; los postulantes a diputados nacionales, Miguel Ángel Pichetto y Silvia Lospennato; el aspirante a senador nacional José Luis Espert; y Elisa Carrió y Waldo Wolff, quienes competirán por ingresar la Parlasur.

En otra clara señal para Bullrich, Rodríguez Larreta habla durante el spot de “apagar incendios” frente a los tiempos de crisis, mientras se reproducen imágenes de los disturbios ocurridos en Plaza Congreso en diciembre de 2017, cuando se debatió la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri.

Por ese entonces, Bullrich era ministra de Seguridad de la administración de Cambiemos (hoy JxC), y el spot de Rodríguez Larreta cierra con un mensaje enfático: “Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio”.

