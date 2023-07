Elecciones 2023. Larreta criticó el primer spot de Patricia Bullrich: “No es a las trompadas y a los gritos”

escuchar

Iniciada ayer la campaña electoral en los medios audiovisuales, el primer spot de la precandidata de Pro Patricia Bullrich incluyó dardos para su competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta, que le contestó esta mañana. “No es a las trompadas y a los gritos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño luego de que la representante del ala dura de la oposición asegurara que la Argentina en este momento no precisa ni un buen administrador ni un teórico de la economía, sino que necesita a alguien que tenga conocimiento de la calle.

Asimismo, el dirigente de la Ciudad la contradijo tanto a ella como a su compañero a vice, Luis Petri, en relación con los supuestos “tours sanitarios” que hacen los extranjeros y con la teórica alta presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas.

El spot de Patricia Bullrich al que reaccionó Rodríguez Larreta

En su spot, Bullrich ancló su postura de que se necesita un presidente con fuerza y no que apele al diálogo ya que la Argentina no sería un “país normal”, en una clara alusión a Rodríguez Larreta. Sin embargo, este lunes el jefe de Gobierno mantuvo su línea. “El camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo, de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque lo que hizo el anterior es una catástrofe, de construirse sobre el anti del anterior, nos condujo a inflación, inseguridad y frustración. Yo propongo un camino distinto, el de los hechos. No es a las trompadas, no es a los gritos”, indicó en Radio Con Vos.

“Venimos de crisis en crisis y queriendo resolverlo a las trompadas estamos cada vez peor. Vamos de un lado a otro en un péndulo infernal donde en cada ida y vuelta estamos más abajo. Yo propongo resultados. No es mi opinión, es ver la historia de la Argentina los últimos 40 años. Uno no impone su voluntad. ‘Gané la elección por un voto y soy el dueño de la verdad’: no ha funcionado. Aprendamos de nuestra historia, no tropecemos con la misma piedra”, marcó el precandidato.

Y bajo la misma postura, consideró que el cambio en la Argentina debe hacerse “a fondo”, pero que la metodología no es con la lógica de “amigo-enemigo”, donde la política es una guerra. “Propongo buscar una mayoría sólida, que los cambios los mantengamos en el tiempo”, remarcó, tal como hizo en los últimos meses.

Extranjeros

Además abrió un distanciamiento con la otra lista cuando negó que los extranjeros vengan a hacer “tours sanitarios” a la Ciudad, luego de que Petri prometiera terminar con esa práctica si accede junto a Bullrich a la Casa Rosada. “Eso de que vienen solamente a atenderse no llega a 1% de los casos. No es un problema cuantitativamente significativo. Después tenés extranjeros que viven en la Capital”, precisó.

Y tras las quejas de Bullrich por la cantidad de estudiantes de otros países que llegan a las universidades públicas nacionales, Rodríguez Larreta marcó otra diferencia y se mostró proclive a recibir alumnos de distintas nacionalidades. “Nosotros promovemos el turismo estudiantil. Llegamos a tener 90 mil estudiantes extranjeros en 2019. 3% de la población. Vienen, gastan, generan laburo, vienen los padres alguien a visitarlos. En 2019 tuvimos un récord histórico de turismo en la Ciudad. Este año estamos acercándonos. Todo eso es laburo. El turismo es de los sectores que más laburo generan”, remarcó.

Viaducto del Sarmiento

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño opinó sobre un proyecto que generó disidencias entre Jorge Macri y Martín Lousteau, quienes intentan sucederlo: el viaducto del tren Sarmiento. Mientras que el político de Pro propone esta obra como una de las principales de la campaña, el radical ayer consideró que es inviable. En tanto, esta mañana Rodríguez Larreta se mostró a favor de Macri. “Se puede hacer por arriba muy buena parte de la traza”, sentenció.

Y para justificarlo detalló: “Entrás por General Paz. Hasta que no pasás la autopista tenés que ir a nivel, creo que son una o dos barreras, a la vuelta de San Cayetano. Y después de la autopista, subís. Está bueno porque tenés un lugar para subir; en la rampa tenés que tener tierra pública y están los terrenos ferroviarios de Liniers que te permiten la rampa hacia arriba. 800 metros adentro de la Ciudad ya estás arriba. En lo central tiene razón [Jorge Macri]. Ahí vas por arriba hasta los terrenos ferroviarios de Ferro, en Caballito; bajás y entrás en Almagro por abajo, donde tenés trinchera ya a cielo abierto. Hay una buena traza entre Liniers, 800 metros adentro, y hasta Caballito, que vas por arriba y te sacás unas barreras”.

El domingo, Lousteau había dicho que parecía que Macri no había caminado lo suficiente por Flores ya que no se podían eliminar todos los pasos hasta Liniers. “Se va a quedar antes de Villa Luro el tren que él propone porque se va a cruzar en el viaducto. Lo que él propone es hacer lo que se hizo en el San Martín y el Mitre, pero ahí hay una autopista que es la Moreno”, consideró el alfil de la Unión Cívica Radical (UCR).

Noticia en desarrollo

LA NACION