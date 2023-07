Elecciones 2023: en su nuevo video de campaña, Bullrich critica a Massa, Milei y Larreta

escuchar

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, publicó este mediodía un nuevo spot de campaña en el que, sin mencionarlos, criticó a Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Sergio Massa. Los primeros dardos fueron para el jefe de Gobierno porteño y el economista libertario, cuando la exminista de Seguridad durante el macrismo dice con vos en off: “Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos viviendo en esta Argentina”.

El spot, que dura 1.24 minutos, sigue con imágenes y testimonios de personas durante piquetes y manifestaciones. “Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos”, agrega la dirigente de PRO mientras, de fondo, se ve un video de Máximo Kirchner y Juan Grabois.

Luego cuestiona a los candidatos que plantean una estrategia más dialoguista y muerta imágenes de Sergio Massa y referentes del kirchnerismo. “Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario”, dice Bullrich y sigue enumerando: “Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle”.

La pieza audiovisual sigue con imágenes de los incidentes en el Congreso en 2017, cuando se trataba la reforma previsional, y deja una crítica a la administración de Mauricio Macri: “Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada”.

Con imágenes del campo, propone: “Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la Fuerza del Cambio”.

El spot culmina con cuatro palabras escritas: orden, coraje, valentía y decisión.

