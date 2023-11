escuchar

La presentación judicial que hicieron ayer los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei y Santiago Viola, para “buscar mayor transparencia” en el proceso electoral provocó una denuncia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Los libertarios sembraron dudas con el documento que le llevaron a la jueza electoral María Romilda Servini, ya que deslizaron que la Gendarmería Nacional habría cambiado el contenido de las urnas en la última elección. Tras eso, el funcionario nacional aseguró que es una “porquería” lo que hicieron los opositores y adelantó que llevará a la Justicia a la hermana del presidenciable Javier Milei.

En la presentación que entró el miércoles bajo expediente 9685/2023, Karina Milei y Viola señalaron que desde el 22 de octubre, fecha de la primera instancia de las generales, medios de comunicación y personas en redes sociales informaron hechos que “configurarían fraude electoral”; entonces pidieron “extremar recaudos” para la segunda vuelta. Ahí desglosaron una serie de situaciones e indicaron que la Gendarmería habría cambiado el contenido de las urnas y la documentación, en favor del partido gobernante y del candidato oficialista Sergio Massa, “a cambio de alguna contraprestación”. Por eso pidieron que para el balotaje en el traslado de las urnas actúen la Fuerza Aérea y la Armada, mientras que Servini les concedió que sus fiscales acompañen el traslado.

Un rato más tarde de conocerse esta cuestión, el ministro de Seguridad salió a hablar y explicó que los agentes de la Gendarmería, como también los de la Policía Federal (PFA) y los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), están presentes en lugares que les son asignados. “¿Usted se imagina? La Gendarmería tiene 37.468 efectivos. ¿Se imagina haciendo un curso para enseñar cómo hacer la burrada que están diciendo estos tipos?”, se preguntó en C5N Fernández, que siguió: “¿Ustedes creen que se conservan secretos de tantas personas? Es un grado de estupidez feroz al que nos quieren someter”.

Entonces adelantó: “Yo voy a hacer la denuncia penal, no me voy a callar la boca”. También reveló que esta mañana cuando llegó a la sede del ministerio ordenó “inmediatamente” ver la presentación de Karina Milei y Viola, y pasarla a la dirección de Legales. “Cuando me contaron lo que tenían, dije: ‘Hay que hacer la denuncia’. Porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería. Hay que contarle a la sociedad que es mentira, que no es verdad que sucedan esas cosas, con ninguna fuerza”, sentenció el funcionario.

En ese sentido, Fernández explicó que sería “imposible” entrenar a los gendarmes para que hagan este tipo de maniobras como las que denunciaron desde La Libertad Avanza. “Para eso hay que entrenarse, para hacer una cosa de esas características... Es burdo, deleznable [lo que dicen en la presentación], como todas las cosas que quieren hacer estos tipos, que no tienen mucha formación política y que lo único que creen es que hacen daño con su lengua”, dijo contra los laderos del libertario Javier Milei.

En el escrito, los apoderados del partido opositor habían detallado una supuesta metodología que le endilgaron a los agentes. “Si en la documentación auténtica y original se estableció ‘La Libertad Avanza, 40 votos’ y ‘Unión por la Patria, 10′, consignan falsamente ‘La Libertad Avanza, 10 votos’ y ‘Unión por la Patria, 40′. Es decir, modifican lo debidamente establecido en las actas que hasta ese momento no fueron transmitidas por carecer esas escuelas concretas de centros de transmisión”, indicaron respecto de la fuerza que lidera el comandante general Andrés Severino e incluso manifestaron que también estarían implicados los jefes regionales.

El ministro de Seguridad contestó que los gendarmes se enteran apenas días antes a qué lugares serán transferidos el día de la elección. “Es imposible [lo que plantean] porque para todo eso, si tuvieran 15 días se puede hacer, pero hacerlo en 15 minutos... Es tan estúpido como la explicación misma. Estúpido al extremo”, continuó Fernández, que dijo que en su historia política “nunca vio una cosa así”.

También cargó contra la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, aliada de Milei para el balotaje del domingo. “Durante el año Patricia Bullrich se manda una piolada, saca un videíto y lo mete por un WhatsApp generalizado que le han pedido a la fuerza que lo hiciera en algún momento y manda un mensaje teóricamente afectuoso a la Gendarmería. Me llegan a mí, mucha gente quejándose... Mucha bola no le doy. Pero ahora se da cuenta la familia de la Gendarmería que todo eso es mentira porque hoy no apareció Bullrich a decir que la misma Gendarmería que ella quiere reivindicar es la que no hace esas mugres, ni juega con la democracia de los argentinos, da más bronca todavía”, sostuvo.

