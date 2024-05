Las perlitas del informe de gestión de Posse en el Senado: desde la presencia de Nacho Viale al reto de Villarruel a una senadora kirchnerista

Escuchar

La presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el Senado para brindar su primer informe de gestión a cinco meses de la asunción del presidente Javier Milei generó algunos llamativos momentos en el recinto, desde la llamativa presencia de Nacho Viale hasta el reto de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la senadora Anabel Fernández Sagasti.

El productor Ignacio “Nacho” Viale apareció este miércoles en uno de los palcos del Senado para escuchar a Posse presentar su informe de gestión y explicó por qué.

Nacho Viale en uno de los palcos del recinto Fabián Marelli

Allí, el productor de los programas de Mirtha Legrand, su abuela, dio el presente y lo compartió en sus redes sociales. A través de su cuenta de X, Viale subió una foto desde uno de los palcos del recinto con una vista hacia donde se ubica Posse brindando su informe, que contiene una expansión de más de 1000 respuestas a preguntas.

“Como miembro de la comisión de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) escuchando el informe del Jefe de Gabinete de Ministros”, explicó Viale. El productor ocupa el cargo de vocal titular en la entidad.

Como miembro de la comisión de @tvcapit escuchando el informe del Jefe de Gabinete de Ministros. pic.twitter.com/a0Ymcuj6p4 — Nacho Viale (@nachoviale) May 15, 2024

Capit fue constituida en 1999 para afrontar nuevos desafíos de las productoras de televisión independiente. Hoy produce más de la mitad de la programación de la TV argentina, según su página web.

El reto de Villarruel a Fernández Sagasti

Más tarde, mientras Posse continuaba hablando, aparentemente Villarruel, que preside la sesión, escuchó “cuchicheos” en el recinto y retó a la senadora Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria. “Senadora Fernández Sagasti, la escucho hasta acá, no me quiero imaginar el ministro. Tratemos de no cuchichear y de no estar con los rumores constantemente”, advirtió la vicepresidenta.

“Entiendo que quieran hablar pero no es el ámbito, gracias”, cerró Villarruel, permitiendo a Posse continuar con su alocución.

Posse brinda su informe de gestión

El jefe de Gabinete se encuentra en el Senado respondiendo preguntas sobre política exterior, el rol del Estado, programas sociales, educación, seguridad y economía. Si bien el ministro coordinador ya respondió por escrito 1286 preguntas plasmadas en 1131 hojas, se somete al escrutinio de los legisladores, que indagan sobre los pormenores de la gestión Milei. La presencia de Posse se da justo cuando la Cámara alta revisa la Ley Bases y el paquete fiscal, en una etapa de donde el diálogo entre el oficialismo y la oposición pareciera haberse empastado. Por eso, se espera que los senadores pidan explicaciones minuciosas sobre el rumbo del Gobierno.

“Nos encontramos con un largo proceso de parches contra parches”, dijo Posse en el comienzo de su exposición. Además, destacó que “la prioridad” era “bajar lo más rápidamente la inflación y frenar el proceso hiperinflacionario que ya se había desatado”. Por eso, puntualizó que la “raíz del problema” económico del país era, según su análisis, “el exceso del gasto y el déficit que genera”.

Nicolás Posse presenta su informe de gestión en el Senado Fabián Marelli

“Encontramos un desequilibrio fiscal de 10 puntos del PBI”, precisó el ministro coordinador. Destacó que se adoptó “un proceso de disciplina fiscal” para atacar este inconveniente.

En otro pasaje de su exposición, Posse subrayó las mejoras en relación con el tipo de cambio. “Pasamos de una brecha cambiaria de más del 200% a una brecha del 15% en este momento. El BCRA ha comprado más de 16 mil millones de dólares”, indicó. Por último, concluyó: “Significa que somos un país solvente después de tanto tiempo. No tenemos que pedir nueva dueda ni que recurrir a más impuestos. Tampoco a la emisión monetaria. Se evitó un default de más de 50mil millones de dólares con importadores”.

LA NACION