escuchar

Sergio Massa no supo de antemano que Alberto Fernández denunciaría a Javier Milei, y el malestar del ministro-candidato contra el mandatario por el tema era total esta tarde, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al tigrense. “Sergio no sabía y no está de acuerdo con lo que se hizo” , sintetizaron con vehemencia. Las mismas fuentes confirmaron que el titular del Palacio de Hacienda habló con el Presidente este miércoles y le hizo saber su malestar y desacuerdo con lo sucedido. En la misma conversación, Massa le habría dicho a Fernández que se “quedara tranquilo, que él le iba a ganar a Milei”.

El movimiento de Fernández causó malestar no solo en el massismo sino en todo el comando de campaña del oficialismo , del que el mandatario permanece completamente marginado. Su movimiento inconsulto, a 11 días de la elección presidencial, despertó todo tipo de reacciones en las distintas terminales de Unión por la Patria (UP). Ninguna era positiva.

El oficialismo puja por entrar a un eventual ballottage con Milei y marca que está en una búsqueda del “voto a voto”, con lo cual cualquier movimiento previo es estudiado con detalle. Nada de todo eso sucedió hoy. “A Alberto solo le queda la capacidad de daño y la está usando”, reflexionó un kirchnerista ante este diario.

Conferencia de prensa de Javier Milei, por la denuncia del presidente Alberto Fernández Hernán Zenteno - LA NACION

Fernández denunció esta mañana a Milei por recomendar a no ahorrar en pesos a los que se refirió como “excremento”, lo que hizo en una entrevista radial, hace dos días. ”Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)”, consta en la denuncia de Fernández. La presentación, realizada en los tribunales de Comodoro Py, recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini.

Tras la denuncia, Milei convocó esta tarde a una conferencia de prensa para referirse al tema. Casi en cadena nacional, la presentación del líder de La Libertad Avanza (LLA) generó aún más malestar en el oficialismo contra Fernández, incluso en leales que buscaban que se reduzca lo más posible el impacto de lo sucedido. Allí el libertario acusó que Fernández de querer “proscribir a la fuerza más votada”. “Hagan todas las denuncias que quieran, nada va a impedir la paliza que les vamos a dar en las urnas” , fue otra de las frases que dejó Milei.

Furia en el comando

“Sergio no fue consultado y no está de acuerdo” , detallaban este miércoles cerca del ministro “No es denunciando como se resuelven las cosas y él se cortó solo”, completaban. A 11 días de las elecciones generales, el malestar con lo que sentían que era un paso en falso en plena campaña, donde buscan centralizar y coordinar todos los movimientos, era total. Entendían, además, que el movimiento de Fernández, que además de a Milei, denunció a Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño, y a Agustín Romo, solo servía para “que se victimicen” y que eso es contraproducente.

El búnker de Unión por la Patria en el microcentro

“Si algo no hacemos es atacar a Milei. Se debaten sus ideas, se las contrasta con lo que podría pasar con la realidad, pero nosotros no lo atacamos ni a él, ni a sus votantes” , completaban cerca del ministro- candidato. “Nosotros estamos en un eje propositivo, proponiendo ideas y focalizando en lo que hay que hacer con los especuladores”, apuntaron en referencia a los vendedores de dólares en el mercado no oficial, algunos de los cuales fueron interceptados hoy en operativos realizados en diferentes puntos de la Ciudad.

“Lo de Alberto es todo lo que no hay que hacer. Además mezcló todo y denunció a Milei, Marra y un twittero (por Romo). Además no se trata de denunciar, sino de resolver. Nosotros estamos enfocados en eso”, completaban desde las filas del tigrense.

Este lunes, en una entrevista en Radio Mitre, al ser consultado por plazos fijos, Milei dijo: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono”. Un día después, en medio de una nueva disparada del dólar no oficial, Marra publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

Fernández argumentó que la “corrida” experimentada en el mercado cambiario en los últimos días fue “consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida, a través de las cuales en primer lugar compararon la moneda nacional con excremento y –a través de un error conceptual- afirmaron que presentaba un mecanismo de emisión que no es verídico ni acertado”. ”Se trata en definitiva no de hechos aislados de personas comunes, sin responsabilidad institucional actual o futura, y sin significancia jurídica alguna; por el contrario, estos sucesos fueron llevados a cabo por individuos que o bien gozan de un cargo público electivo en ejercicio o bien se encuentran postulados para asumir otros similares”, consideró Fernández.