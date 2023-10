escuchar

Tras los duros cuestionamientos de Mauricio Macri anoche en LN+, el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, definió la “peor versión” del expresidente porque -indicó- “miente”, “descalifica”, y sostuvo que “su problema es la ambición desmedida de poder”.

“Estamos en presencia de Mauricio Macri en su peor versión: miente, descalifica personalmente para ganar en el debate de ideas, desacredita y no se hace cargo de la gran responsabilidad que tiene de poner en riesgo a Juntos por el Cambio y negarle a la República Argentina una fuerza opositora coherente”, aseveró el dirigente radical cerca de la medianoche a través de la red social X (antes Twitter), en referencia a la decisión del exmandatario de respaldar la candidatura presidencial de Javier Milei, de La Libertad Avanza.

En este sentido, indicó que el problema del exmandatario y referente de Juntos por el Cambio “es la ambición desmedida de poder”, y abundó: “Primero, debilitó y le hizo todo el daño posible a Horacio Rodríguez Larreta. Luego, perjudicó a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich. Ahora solo busca protagonismo sosteniendo a Javier Milei, una persona con desequilibrio emocional y propuestas imposibles de implementar, además de negar el Holocausto y la dictadura, lo que pone en riesgo la democracia que logramos para nuestro pueblo”.

Además, en un video en el que compiló una serie de titulares de diarios en los que se hacía referencia al respaldo que el candidato presidencial de La Libertad Avanza y diputado nacional Javier Milei brindó a proyectos impulsados por el oficialismo, Gerardo Morales sostuvo que, “gracias al apoyo de Javier Milei, el kirchnerismo pudo sacar sus grandes iniciativas de campaña, como impuesto a las Ganancias, compre sin IVA y tasa aeroportuaria. Muchos de los miembros del PRO, como Cristian Ritondo, fueron coautores de leyes que beneficiaron al oficialismo”.

En ese marco, Gerardo Morales finalizó sus posteos de anoche con una exhortación a Macri. “Expresidente, basta de hipocresía. Le dejo este compilado para refrescarle un poco la memoria”, dijo, en referencia al voto de La Libertad Avanza en respaldo a iniciativas del oficialismo.

Las declaraciones de Macri

El domingo por la noche, Macri despotricó contra los críticos del acuerdo, como Gerardo Morales y Martín Lousteau, a quienes tildó de “perdedores”, y afirmó que la interna de Juntos por el Cambio fue perjudicial, punto en el que centró sus críticas contra el exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta por presentar “una propuesta de cambio más tenue”.

“Son una minoría y que perdieron. Fueron perdedores en la interna. La mayoría de los radicales se han modernizado, tienen una actitud distinta para vincularse con el mundo, cómo liberar la economía, como gestionar en sus provincias y ciudades. No están cargados de esta visión de ideas viejas”, definió el expresidente, en diálogo con José Del Rio, en Comunidad de Negocios.

Y siguió: “Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia. Pero no vale la pena hablar de ellos. Lo que tienen que hacer es decir las cosas como son de una vez: Morales, desde Gualeguaychú que quería a Massa como socio del radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa”.

En este sentido, Macri señaló que se hizo “el distraído para contener y conservar la paz en Juntos por el Cambio”. “No por algo Alfonsín en 2002 se fue del Senado, dicen, porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales”, señaló, y subrayó: “Las canas verdes que me sacó a mí también se las sacó a Alfonsín en su momento. Ellos, Yacobitti, Lousteau y Morales creen que esa forma de gobernar que va a tener Massa es una versión mejorada del kirchnerismo. Tenemos que discutir continuidad o cambio, y yo estoy en el cambio. No se puede votar a Massa porque es votar lo horroroso del kirchnerismo que tuvimos y lo horroroso del presente de Massa, los Kirchner y Alberto Fernández”.

