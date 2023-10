escuchar

El expresidente Mauricio Macri defendió este domingo el pacto que selló junto a Patricia Bullrich con el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. Lo hizo en una entrevista con José del Rio en LN+ en la que admitió que Milei genera incertidumbre , pero lo contrastó con Sergio Massa, a quien acusó de haberle mentido “siempre ” y para quien pidió un “perfil psiquiátrico por su compulsión a mentir”. Despotricó contra los críticos del acuerdo, como Gerardo Morales y Martín Lousteau, a quienes tildó de “perdedores”, y afirmó que la interna de Juntos por el Cambio fue perjudicial, punto en el que centró sus críticas contra el exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta por presentar “una propuesta de cambio más tenue”.

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa. No hay incertidumbre. Con Milei tenemos todas las incertidumbres: no lo conocemos y nunca gobernó. Lo único que puedo decir es que las dos veces que lo vi, y las ocho o nueve veces que hablé, nunca me mintió; Massa me mintió siempre”, señaló Macri.

El expresidente apeló a un planteo que Massa utilizó contra Milei para direccionarlo contra el candidato de Unión por la Patria. “El sentir de la gente es que quiere un cambio, la gente está harta de que le mientan. Acá se hablaba de hacer un perfil psiquiátrico, habría que hacerle un perfil psiquiátrico a Massa con su compulsión a mentir ”, propuso.

Centrado en Massa, repasó con mirada inquisidora su trayectoria. “Arrancó en la Ucedé; se fue con [Carlos] Menem; después con [Eduardo] Duhalde; después con los Kirchner, donde tuvo mucho poder con la Anses y como jefe de Gabinete; Tigre, intendente de un lugar donde ya no lo eligen más; me vino a ver y me dijo apóyame porque voy a terminar con la corrupción kirchnerista, con La Cámpora y sus ñoquis. Lo apoyamos y volvió a aliarse con ellos”, enumeró. “El capítulo final fue el de superministro. Lo tumba a [el exministro de Economía Martín] Guzmán, toma la manija, agarra el dólar a 200 y pico, y lo lleva a más de mil pesos, la inflación, del 60 viaja al 300% anual. Tres millones de pobres más, el salario real cayó a la mitad de diciembre de 2019. Este es el resultado de él ”, sostuvo.

Para el fundador de Pro, “el voto en blanco, no ir a votar, la neutralidad, es funcional a Massa”. Y subrayó: “Hay que decidir si queremos cambio o continuidad. Yo estoy por el cambio. Somos el cambio o no somos nada. ¿Estoy contento? No, mi candidata era Patricia, jugué todo lo que tenía, hice campaña. Los jóvenes, mayoritariamente, eligieron a Javier Milei ”.

Al profundizar sobre el acuerdo que hizo con Milei, el exjefe del Estado dijo que Bullrich puso límites en el entendimiento. “En esa reunión de reconciliación entre Patricia y él, Patricia le llevó una hoja que es la misma que presentó en la conferencia de prensa. Él la leyó y dijo ‘Yo me siento cómodo con estas cosas que me dicen, son cosas que se pueden reconsiderar’”, explicó, y afirmó que no hubo una negociación por cargos .

Consultado sobre las críticas de Morales y Lousteau por el entendimiento con Milei, el expresidente los atacó con dureza. “ Ellos son una minoría en el radicalismo y perdieron, son perdedores en la interna. La mayoría de los radicales se han modernizado, no están cargados de esta visión de ideas viejas. Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia [de la UCR] . Pero no vale la pena hablar de ellos. Lo que tienen que hacer es, una vez, decir las cosas como son. Morales, desde Gualeguaychú [por la convención radical de 2015, en la que el partido se alió con Pro] que quería a Massa como socio del radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa”, evaluó.

Macri apeló a una mención a Raúl Alfonsín para profundizar su crítica a Morales. “Por algo, Alfonsín, en 2002, se fue del Senado, dicen, porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales. Las canas verdes que me sacó a mí, también se las sacó a Alfonsín en su momento”, rememoró.

Según planteó Macri, la disputa que tuvo Juntos por el Cambio por la candidatura presidencial perjudicó sus posibilidades electorales. En ese marco, dijo que no fue candidato a presidente porque estaba convencido, pero también destacó que tuvo mucha oposición en sus propias filas ante esa posibilidad de candidatearse nuevamente.

“ La interna nos perjudicó porque nos desperfiló. La propuesta de Horacio hizo quedar a Juntos por el Cambio como una propuesta de cambio más tenue , entonces, nos ganó la delantera el cambio más decidido y profundo”, analizó el expresidente.

En ese mismo pasaje, explicó por qué no se postuló. “Yo lo hice muy convencido de que era un aporte a la Argentina, para que las ideas se consoliden con otros candidatos”, indicó. “Aquellos que cuestionan por qué no fui candidato, recuerden cuánta oposición interna tuve a ser candidato”, resaltó Macri.

