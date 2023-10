escuchar

Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), habló el domingo a la noche y contó algunas infidencias de la reunión que mantuvo la semana pasada con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. El diputado nacional sostuvo que los referentes de Pro le marcaron ciertos límites, pero aclaró que coinciden en el “90% de las políticas”, que no lo “condicionaron” y reconoció: “Teníamos bastante ganas de arreglarnos ”.

Entrevistado por Luis Majul en La Cornisa por LN+ el líder libertario volvió a contar que hubo un pedido de disculpas mutuo entre él y la exministra de Seguridad del expresidente Macri: “Fue un aprendizaje. En las dos direcciones, tanto política como personal. Pero creo que las dos partes reconocimos esta situación”.

Asimismo, insistió que previo a su disputa en la carrera presidencial, él había sugerido crear un nuevo partido y disputar una interna con Bullrich. “Algo que he dicho sistemáticamente era que armáramos una nueva fuerza, que compitiéramos en ese espacio y que el que ganaba conducía y el otro acompañaba. No lo pudimos resolver en ese momento, terminamos llegando a las elecciones”, reflexionó.

En ese sentido, dijo que valora el apoyo “incondicional” mostrado tanto por Macri como por Patricia y sentenció: “No me condicionaron nada”. Sin embargo, consultado sobre las diferencias que puede haber en esta asociación con los referentes de Pro, dijo: “Tiene que ver con los puntos bases que defiende Juntos por el Cambio que lo ponen como límite, pero no me condicionaron. En el 90% de las cosas estamos de acuerdo”.

A su vez despotricó contra su rival en el balotaje, Sergio Massa: “Es la continuidad de este modelo decadente. Massa es la casta, transa con los empresarios, esta rodeado de políticos chorros, con los sindicalistas, tiene vínculos con algunos periodistas, tiene un ejercito de profesionales que defiende cosas aberrantes. Es el rey de la casta. Por el otro lado está el cambio. Y hubo dos expresiones, una liberal con un cambio más abrupto como el nuestro, y otra moderada como fue la de Bullrich”.

Precio del boleto

En la misma línea, cargó contra el candidato oficialista y ministro de Economía por la utilización de los fondos públicos para sembrar “la campaña del miedo” en torno al precio del boleto del transporte que podría tener en un eventual gobierno suyo. “Tenemos una alternativa mucho mas democrática que el kirchnerismo. No es muy democrático usar lo del boleto. Lo hicieron en Anses también sembrando la campaña del miedo. Utilizar los recursos públicos para eso no está bien”, sintetizó.

Consultado sobre este punto, Milei desestimó que el precio del boleta fuera a llegar a $1000, y lo estimó en torno al $400, pero con una aclaración que se relaciona con la recompensación salarial a costa del subsidio. “Todo de alguna manera se paga. Los subsidios se pagan con la emisión monetaria que genera inflación. Cuanto te entrega el estado en subsidio son cuatro puntos del PBI, pero te saca ocho puntos con la inflación. O sea, te pone un peso en el bolsillo, pero te saca dos del otro. La pregunta es qué se prefiere si quedar -1 o en 0″, dilucidó.

Milei con Luis Majul en La Cornisa

También calificó como “mentiras” los dichos de Massa y chicaneó con que la forma de prever el número que adelantaron es “propia de un primate”. “Ponen un número desopilante para espantar. Vamos a recalibrar la ecuación económica financiera del contrato”, dijo y agregó: “Con lo que nosotros decimos, el impacto en el flujo de cambio será tan fuerte que es como llevar el boleto a $400 sin que aumente el precio del boleto”.

Además, postuló que la contención social será parte de su gobierno. “No solo que el boleto no va a subir lo que Massa dice, que es mentiroso, sino que vamos a dejar de estafar en 8 puntos del PBI. Lo que implica ponerle US$25 mil millones en el bolsillo a los argentinos terminando con la inflación”.

Faltante de combustible

Al igual que en las últimas 48hs, Milei reincidió en sus críticas contra Massa en torno al faltante de combustible en las estaciones de servicio de todo el país. Aseguró que se trata de un “adelanto” de lo que sería un futuro gobierno del ministro y lo comparó con lo ocurrido en Venezuela.

“Me parece que es una postal por adelantado del futuro que nos va a traer Massa en caso de ser presidente. Lo que ocurre no es nada que no esté en un libro de economía básica. Si fijás precios se genera un exceso de demanda y como consecuencia la oferta desaparece, desabastecimiento”, explicó.

En esa línea, apuntó contra el congelamiento de precios y el acuerdo por el que el Gobierno limitó la suba de los valores de los combustibles hace un año. “Esto es lo que pasó por el acuerdo que hizo Massa de que los precios deberían ir poder debajo de la inflación. No solo que la inflación se aceleró y el diferencial le costó al sector, sino que el salto de cambio en los dólares exacerbó el problema”.

Javier Milei en LN+ con Luis Majul LN+

“Lo interesante es la violencia con la cual el ministro lo quiere arreglar. Está claro que hay exceso de demanda. Dice que nos va tan bien que salió gente a consumir, pero eso es lo mismo que dijo [Nicolás] Maduro en un contexto en el que faltaba el papel higiénico, y sostuvo que los venezolanos comían tan bien que iban mucho al baño”, recordó.

Milei enfatizó que la actualidad de la Argentina se asemeja mucho a la situación de Venezuela, que tiene alta inflación y escases de recursos. “Es el mismo ejemplo de Venezuela y lo quiere arreglar a garrotazos. Hace una amenaza a los oferentes de que si no ponen los va a obligar a no sacar ningún barco”. “Él ya debe tener la situación encauzada, y por eso pone ese último momento del martes. Pero lo importante es la postal, te adelantan lo que es Venezuela”, indicó.

