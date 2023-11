escuchar

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se refirió este jueves a sus diferencias con el exmandatario Mauricio Macri y con su excompetidora en las elecciones generales, Patricia Bullrich, quienes le extendieron su apoyo la semana pasada con miras al balotaje que disputará el 19 de noviembre contra el postulante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. En ese marco, aseguró que “la eliminación del Banco Central es una política de Estado que no se negocia” e insistió en que tiene más coincidencias que diferencias con los líderes de Pro.

Al arribar al Parlamento esta mañana, Milei fue entrevistado brevemente por un cronista de C5N que le preguntó por la continuidad de su idea de dolarizar la economía luego del acercamiento con Bullrich y Macri, a lo que el candidato respondió tajante: “Para nosotros la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión. Por lo tanto, no se negocia bajo ningún punto de vista”.

Tras ello, al economista le consultaron respecto de la posición contraria de Macri y Bullrich a dicha idea. Entonces, analizó: “A ver... Nosotros tenemos diferencias y por eso hemos ido [a la elección] en estructuras distintas. Es natural y ellos lo que me brindaron fue un apoyo incondicional. Obviamente que no estamos en todo de acuerdo: tendremos 90% de coincidencias. En algunos otros puntos no las tenemos, como en el tema de la eliminación del Banco Central”.

A continuación, se refirió a la defensa de la diputada nacional electa por LLA, Diana Mondino, de la existencia de un “mercado de órganos” -que según esta última “es algo radicalmente distinto a la venta” de los mismos. A ese respecto, Milei dijo: “No forma parte de la agenda nuestra, no está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña”.

Por último, cuando le consultaron si Macri le había dado algún consejo durante la reunión que mantuvo con él y Bullrich en su casa tras las elecciones generales, afirmó: “No me dio consejos. Él lo que hizo fue intermediar para que arregláramos la situación con Bullrich, para que nos reconciliáramos (...) La verdad es que los dos teníamos ganas de arreglarnos, así que fue algo súper ameno, pero donde él jugó un rol muy importante en acercar las partes. Además han tenido una actitud propia de gente humilde y con grandeza”.

