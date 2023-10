escuchar

El excandidato a gobernador cordobés Luis Juez dijo el domingo por la noche que el postulante oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, es su límite y que por eso votará al libertario Javier Milei. Sin embargo, no escatimó críticas para el líder de La Libertad Avanza. Planteó, por ejemplo, que no se va a hacer cargo de “su pastillero”, y lanzó una polémica frase cuando quiso explicar que la Argentina necesita construir con tranquilidad y no desde el odio. “Si se pone loco por tres camarógrafos, tienen que decirle: ‘Vas a tener 600 mil negros en Plaza de Mayo’”, expresó sobre un posible futuro gobierno opositor el dirigente de Juntos por el Cambio, quien consideró que en su fuerza deberían haberse tomado un tiempo más para decidir sellar un pacto con el diputado nacional.

“Necesitamos que se tranquilice. Yo no me voy a hacer responsable del pastillero de Milei. Y soy un tipo que tiene responsabilidades en mi provincia y no las quiero eludir, no me quiero meter abajo de una cama, ni recomendar el voto en blanco, ni decir que no hay que votar. No quiero eso”, comenzó en TN Juez con respecto al candidato libertario, que acordó con el expresidente Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, la apuesta de Pro que quedó afuera del balotaje.

Y fue ahí que, en referencia con la entrevista que Milei dio la semana pasada a A24, en la que se mostró irascible por los movimientos que ocurrían atrás de cámara por un paro de trabajadores de TV, indicó: “Necesitamos un tipo tranquilo. No quiero ofender a nadie, pero si Milei se pone loco porque tres camarógrafos hacen quilombo atrás mientras él está hablando en un programa de televisión, bueno, alguien tiene que decirle: ‘Preparate, Javier, que vas a tener 600 mil negros en la Plaza de Mayo cuando tomes la primera decisión, tranquilo’”.

Entonces, Juez pidió ordenarse de cara a una posible administración y mostrarle a la gente que van a actuar “con firmeza e inteligencia”, pero también con mesura y racionalidad. “Me asustan muchas cosas que me pasaron con Milei”, comentó, a la vez que le pidió al libertario que “afloje a la motosierra y al cartucho dinamita” porque la sociedad no admite más odio, bronca y fastidio. “Firmeza, todo lo que haga falta; pero no se construye con odio y queriendo aplastar al que piensa distinto”, remarcó.

Seguro de que debe haber certidumbre en cuanto a hacia dónde va el Estado y cómo van a tomarse las decisiones en caso de acceder a la Casa Rosada, recordó que para eso se necesitan primero acuerdos parlamentarios y diálogo con otros espacios. “Con todo respeto, Javier tiene que entender; porque hasta hace una semana todos éramos parte de una murga infernal, una casta horrible, y yo nunca me sentí involucrado. Necesitamos ordenar porque tenemos que pensar para dónde vamos. Lo que quiero del candidato al que pretendo votar, recomendar, son certidumbres, tranquilidad, prudencia, paciencia”, insistió, convencido de que Pro puede aportar su experiencia de gobierno.

Dijo también Juez que Macri “inteligentemente” se dio cuenta que después del fracaso electoral de Juntos por el Cambio la Argentina no podía ir a un “barranco infernal” que -según sus planteos- se desataría si Unión por la Patria triunfa. “Para mi gusto, me hubiese tomado un tiempo. Macri olfatea que hay que generar una alternativa, lo plantea, para mi gusto apresuradamente”, refirió y, fiel a su estilo, indicó sobre el pacto entre el exmandatario y el libertario: “Un gato y un león más o menos son de la familia, no debería extrañarte”.

A Massa también lo fustigó. Consideró sobre el ministro de Economía que tiene tanta “cara de fierro” que a él “le da miedo que se le oxide si llueve”, y lanzó: “Si mañana se tiene que poner un bigotito y hablar como [Raúl] Alfonsín, lo va a hacer; si se tiene que dejar la patilla y hacerse el menemista, lo va a hacer. No tiene límites. Es un embustero por sí solo”.

No obstante, Juez consideró que Juntos por el Cambio tiene “toda la culpa” por no haberse impuesto en la primera vuelta de las generales, y ratificó su voto a Milei: “Massa es el límite. Es todo lo que está mal. Ahora, no es que me voy a buscar una peluca y empezar a peinar, a hacer el jopo con un vibrador, ni a rugir como un león. Tengo mis límites. He sido muy claro. Dije: ‘No me hubiese tirado de cabeza las primeras 24 horas, hubiésemos tomado unos días’. Pero lo de Massa es complicado. El problema no es el kirchnerismo, es Massa, porque solo Dios sabe lo que es Massa, es peligrosísimo”.

