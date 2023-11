escuchar

La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR), María Luisa Storani, fue una de las primeras dirigentes de ese espacio en volcarse a la candidatura del oficialista Sergio Massa. Decidida a votar al ministro de Economía, este miércoles a la mañana la dirigente apuntó contra la segunda en la fórmula libertaria, Victoria Villarruel, y aseguró que quiere “quedarse con la Presidencia”. Así explicó el vínculo con Javier Milei en la imagen de un “caballo de Troya”, y la acusó de juntarse con los militares que torturaron en la última dictadura “como si fuera a tomar el té” y para ver “cómo va a planificar” la Argentina.

“Yo vengo marcando el peligro de esta persona que está escondida en el verdadero caballo de Troya de Milei. Ella aspira a ser presidenta, esto está claro”, aseguró primero Storani en Radio 10 y puso como ejemplo que ayer Villarruel hizo un acto en Recoleta, convocado con su propio sello, apartado del encuentro que encabezó el candidato a presidente en Rosario.

Pero no fue solo eso. “No es locura lo de Villarruel. Milei podemos decir que es loco; ella no es loca, ella está pensando en quedarse con la Presidencia y gobernar”, aseveró, a la vez que coincidió con que ese es el plan tras bambalinas del expresidente Mauricio Macri, que colabora con los libertarios en la campaña. “Evidentemente el señor Macri estaba negociando con esta gente mucho antes de las elecciones, pero no vamos a ceder”, indicó en relación con Juntos por el Cambio.

Asimismo deslizó que la candidata a vice de La Libertad Avanza es negacionista de la dictadura y fue ahí cuando marcó: “Esta señora se junta con los torturadores como si fuera a tomar el té para ver cómo va a planificar la Argentina. Es aberrante si uno lee las propuestas, de llevar a gente que ha estado en los peores momentos, los más oscuros de la dictadura, a gobernar y al ministerio de Seguridad”.

Siempre bajo esa línea dijo que Villarruel es una persona “sumamente peligrosa y antidemocrática”, y pidió a los votantes que reflexionen sobre todas estas cosas antes de ir a votar el domingo. “Que toda la gente piense lo que va a ser esta bisagra. Tenemos que votar por la República, tenemos que votar por la democracia. Si estos ganan es gravísimo”, concluyó.

En octubre, después de las elecciones, Storani había dicho que desde un rol opositor iba a respaldar la postulación de Massa ante la “propuesta violenta de ultraderecha” que -según entendió- encara Milei. “Tenemos un peligro de la ultraderecha representado en Milei-Villarruel al que no hay que votar”, sostuvo en ese entonces.

LA NACION