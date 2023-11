escuchar

Abocada de lleno a ayudar a los libertarios con la fiscalización en el balotaje del próximo domingo, la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica por haberle dado su respaldo al postulante oficialista y ministro de Economía local, Sergio Massa. “Ponete de acuerdo, no te entiendo”, le dijo la titular de Pro al referente del Frente Amplio.

Este martes, Mujica le mandó un video a Massa, al igual que otros líderes mundiales de sintonía ideológica con Unión por la Patria, como el brasileño Luiz Inácio “Lula da Silva, el español Pedro Sánchez y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Si yo fuera argentino -que me siento más que hermano en mi fuero íntimo-, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de un gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia de que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida”, señaló “Pepe”.

“Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos; porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y de aplastamiento”, marcó.

También el martes, pero por la tarde, Bullrich encabezó un evento para ajustar las clavijas en la fiscalización de la segunda vuelta y fue ahí que hizo su réplica. “La semana pasada Mujica dijo que el gran problema que tenía la Argentina era el extraño fenómeno del peronismo y esta semana llama a votar a Massa. Mujica, ponete de acuerdo, no te entiendo. Dice ‘[el peronismo] es el gran problema’ y después llama a votar al problema. ¿Nos quiere meter en más problemas?”, se preguntó la dirigente opositora, en diálogo con El País de Uruguay.

Con “lo de la semana pasada” Bullrich se refirió a unos dichos de Mujica ante la prensa, cuando analizó por qué Massa se había impuesto en las elecciones de octubre con 36% de los votos, contra 30% del libertario Javier Milei, pese al contexto económico.

En ese momento, lo que dijo el expresidente fue: “¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como la que tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Saben por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo va a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe y es una mitología que tiene el pueblo argentino”.

Mientras tanto, Bullrich -que está plegada a la campaña de Milei- también enfatizó en que el proceso para fiscalizar los votos de la oposición tiene complicaciones sobre todo en los lugares “donde el oficialismo tiene mucho aparato”, como “los partidos más pesados y más humildes” de la provincia de Buenos Aires y en territorios del norte como Santiago del Estero y Tucumán.

