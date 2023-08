escuchar

Rodeada de periodistas, de camisa celetes y chaquete beige, la exministra de Seguridad y precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich votó este mediodía en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el barrio de Palermo, donde destinó duras críticas al sistema de votación porteño debido a las dificultades que tuvo que afrontar. En medio de algunos tumultos entre los periodistas y otras personas que aguardaban su turno para sufragar, la dirigente de Pro demoró 12 minutos para emitir su voto para autoridades porteñas. Durante ese lapso, pasó un asistente técnico aunque finalmente cambiaron la máquina.

“Con mucha ilusión para el cambio y la votación en la ciudad de Buenos Aires fue un desastre”, dijo Bullrich apenas terminó el sufragio. “Tuve que votar como siete veces y me cambiaron la máquina porque no funcionaba y tuve que hacerlo nuevamente en una nueva máquina”, agregó, y habló de una “experiencia negativa”. Toda una definición para su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, quien determinó que los comicios porteños se realicen de manera separada que los nacionales.

Primero, Bullrich votó a nivel nacional, algo que sucedió rápidamente. Pero cuando fue el momento de hacer la votación electrónica para jefe de gobierno porteño, requirió de ayuda y le demandó 12 minutos, entre la asistencia técnica y el cambio de máquina.

“La votación presidencial fue absolutamente tranquila como siempre, pero en la ciudad me falló la máquina. Votaba una lista y terminaba saliéndome otra lista a la que yo no quería votar. Tampoco imprimía la máquina”, detalló la precandidata presidencial que dijo que los técnicos “por supuesto vieron mi voto porque no había otra manera”. “Me parece que los sistemas electorales tiene que tener una madurez, hay que probarlos, trabajarlos para ver si funcionan”, agregó. En este sentido, Bullrich dijo que lo normal es votar “en tres minutos”.

Antes de retirarse, Bullrich saludó uno por uno a todos los miembros de la mesa en la que votó. Al llegar, les había dejado de obsequio dos docenas de facturas. Se prestó, incluso, para algunas selfies con votantes los que coincidió en el pabellónde la Rural.

“No voy a opinar de los que violan la veda” , respondió ante denuncias contra el equipo de Martín Lousteau. Ante la consulta de una cronista que le preguntó si coincidía con los dichos del presidente sobre un posible ballottage, la referente de Pro ironizó: “¿Qué presidente?”. El periodista le retrucó: “Alberto Fernández. “Ah. Hoy, anticipar lo que va a pasar es imposible”, opinó.

Matías Bianchi