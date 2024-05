Ley Bases y reforma fiscal: el Gobierno se acerca a Villarruel para tratar de conseguir votos para los proyectos

Escuchar

Luego de dos semanas de desencuentros y de versiones de enojos cruzados con la Casa Rosada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, visitaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel y acercaron posiciones para “aunar esfuerzos” en el intento del gobierno de Javier Milei por apurar el tratamiento en el Senado de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal.

“Fue una reunión para aunar esfuerzos. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que podamos”, informaron cerca de la vicepresidenta sobre la reunión, que se celebró en el despacho de la presidencia del Senado, en el primer piso del palacio legislativo.

Más político y menos diplomático fue un senador oficialista. “Vicky es una herramienta que [los negociadores del Gobierno] pudieron usar desde hace 10 días y que no estaba siendo utilizada”, opinó.

Sin embargo, el clima de concordia y pacificación que reinó entre las espadas oficialistas se vio interrumpido por la mala noticia de que difícilmente el Gobierno tendrá dictamen esta tarde. Eso fue lo que les comunicó la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), que participó en un tramo del encuentro, cuando los enviados del Gobierno insistieron con su postura de apurar el trámite y apurar el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales en las que se discuten los proyectos desde la semana pasada.

Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri Fabián Marelli

No es la única que quiere esperar la respuesta del Gobierno a los pedidos de cambios formulados por varios senadores de la oposición. En la misma posición están, al menos, los radicales Martín Lousteau (Capital) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). Este ultimo no se anduvo con vueltas y dijo, al inicio de la nueva jornada de debate de los proyectos, que no pensaba firmar ningún dictamen.

Por lo pronto, la cumbre libertaria en la presidencia de la Cámara alta servirá para calmar las siempre turbulentas aguas internas del oficialismo, en particular los poco disimulados cortocircuitos de la Casa Rosada con Villarruel.

El senador Pablo Daniel Blanco Marcos Brindicci

Si bien el conflicto entre Villarruel y Milei y su entorno viene desde la campaña electoral y tuvo episodios públicos, como las polémicas por el aumento de sueldos de los legisladores y el rechazo del DNU 70/23 en el Senado, volvieron a salir a la luz con el aterrizaje de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal en el Senado, tras la aprobación de ambos textos en la Cámara de Diputados del pasado 30 de abril.

Al inicio de esta semana, desde la Casa Rosada se deslizaron críticas a la vicepresidenta, responsabilizándola por la demora en la firma del dictamen de los proyectos, a los que el Gobierno pretendía darles un trámite exprés y tener dictaminado el jueves pasado y aprobados esta semana. Nada de eso ocurrió.

La réplica no se hizo esperar y Villarruel dejó trascender también por los medios su malestar por la decisión del Poder Ejecutivo de excluirla de las negociaciones con los senadores para tratar de conseguir el respaldo que las iniciativas necesitan de parte de la oposición dialoguista.

Villarruel considera que puede aportarle al Gobierno la relación que forjó en estos seis meses desde que llegó a la presidencia de la Cámara alta con gran parte de los senadores de la oposición dialoguista. Tiene como antecedente la sesión del 13 de diciembre del año pasado, cuando logró conformar una mayoría modular de 39 votos –la Libertad Avanza sólo tiene siete legisladores– para arrebatarle al kirchnerismo el control del Senado.

Lo hizo con diálogo y negociando el reparto de lugares y de presidencias en las comisiones que le aseguraron quitarle a Unión por la Patria la mayoría en cada uno de esos cuerpos de trabajo parlamentario. Pero esa estrategia encontró su límite en aquellas cuestiones políticas que exceden su poder de acuerdo. Ocurrió con el proyecto de boleta única, en la que se plantaron tres senadores de fuerzas provinciales y trabaron el avance de la iniciativa, y en el rechazo del DNU 70/23. En ambos casos, Villarruel no encontró apoyo del Poder Ejecutivo para acercar posiciones.