escuchar

Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), le concedió una entrevista a la ONG ambientalista Eco House en su canal de YouTube, pero la abandonó y pidió que apagaran las cámaras a los 20 minutos. Durante la conversación, el legislador libertario insistió en que no se considera un especialista en la cuestión ambiental, que no se preocupa por el cambio climático, que no tiene una política pensada acerca del tema y que sus prioridades están en generar vivienda y terminar con la inseguridad, “La prioridad es que no maten a la gente, después conseguir espacios verdes. Si te matan cuando te quieren robar un celular, ¿de qué espacio verde me hablás? Buenísimo el espacio verde, me encanta, disfruto de los espacios verdes. Pero lamentablemente había un chico que estaba disfrutando de los espacios verdes y lo mataron”, aseguró.

“No es un tema de promesas, es un tema de propuestas. Las propuestas están, nosotros entendemos que, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires hay otro tipo de prioridades que no tienen nada que ver con las cuestiones urbanas. Y la propuesta de espacios verdes te la digo: vas a poder disfrutarlo. ¿Para qué querés espacios verdes si no podés caminar de noche porque te afanan? ¿Fuiste a alguna plaza de noche alguna vez?”, insistió el candidato.

A medida que la entrevista avanza, el actual legislador porteño del espacio de Javier Mileir comienza a negarse a responder las preguntas que le hace el entrevistador, hasta que finalmente pide finalizar la charla: “Tengo un plan, después te lo mando por email. Me tengo que ir. ¿Terminamos? No da para más. No era el eje de la entrevista”.

Versiones cruzadas

El ida y vuelta se dio en el contexto de un ciclo de entrevistas que lleva a cabo la ONG llamado “Yo Voto Ambiente”, en el que candidatos de todo el espectro político son consultados acerca de temáticas que giran en torno al medio ambiente y el cambio climático. El conductor del segmento, el activista Federico Pellegrino, le explicó a LA NACION que todos los políticos con los que dialogan fueron informados previamente sobre los temas a abordar: “Le mandamos una entrevista previa para que él pueda ver y sepa el formato que íbamos a tratar. Nos ofreció ir a la oficina y cuando él quiso arrancamos la entrevista. Yo pensé que iba a estar con las cosas más armadas, pensé que iba a tener un poco más preparado el tema ambiental y que no se iba a poner nervioso. Me sorprendió muchísimo cómo reaccionó él en términos emocionales”.

Ramiro Marra durante la entrevista Captura de Video

Marra aseguró que no había sido informado previamente sobre la entrevista de corte ambientalista que dio a la ONG Eco House, una versión refutada por el entrevistador Hernan Zenteno - LA NACION

Sin embargo, Marra aseguró a este medio que él no había sido informado previamente que el diálogo tendría un eje ambiental, ni tampoco que formaría parte de un ciclo sobre medio ambiente, aunque reconoció que no vio la entrevista de muestra que le habían enviado: “A mí me avisa un productor sobre que me querían hacer una entrevista, los invité a mi oficina y les dije que después me tenía que ir a una reunión. Cuando llego me preguntan todas estas cosas de las que yo no sabía. Me pidieron perdón y yo les pedí que no publicaran la parte del final, donde pido que apaguen la cámara. Yo pensé que era un canal de streaming”.

Por su parte, desde la producción del contenido aclararon que el eje de la cuestión está en un malentendido. Según dijeron desde Eco House a LA NACION, Marra fue informado con al menos un mes de antelación sobre la entrevista, sus contenidos y los temas a abordar, y luego al momento de concederla no recordaba esa conversación previa. Asimismo, ante la consulta sobre si el candidato habría aceptado hablar en el caso de que hubiera sabido las preguntas que le iban a hacer de antemano, confesaron que la respuesta habría sido negativa, citando como ejemplos las negativas previas de Cristina Kirchner o Daniel Scioli para hablar a los medios.

Pellegrino insiste con su versión: “Él nos dijo al final de la entrevista que no sabía que iba a ser solamente de ambiente, que sino no la hubiera hecho, pero la verdad es que nosotros le mandamos todo. Incluso un modelo de entrevista con Myriam Bregman y los temas que íbamos a tocar, que eran todos temas ambientales. Nos presentamos como una organización ambientalista”.

Marra no concuerda con esta aseveración, sino que acusó a Eco House de tener “mala intención” con el recorte de la entrevista, algo que según él cuenta fue reconocido por los propios integrantes de la ONG y publicado sobre el final del video. Sin embargo, la placa en el final de la conversación menciona en qué consiste la campaña Yo Voto Ambiente, pero no hace referencia la edición del video. Pellegrino, por su parte, mantiene que la entrevista es ininterrumpida y que los únicos cortes son para cambios de plano.