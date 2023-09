escuchar

El debate de candidatos a jefe de Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires comenzó con algunos desperfectos técnicos que demoraron su desarrollo. Las complicaciones generaron una pronta queja del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, quien manifestó su disgusto por las dificultades de la transmisión televisiva y cuestionó a la organización del encuentro.

“Parece que no saben gestionar un debate. Si lo agarraríamos nosotros, no pasaría esto”, dijo mientras llegaba el personal para arreglar el micrófono de Leandro Santoro, quien no tuvo audio durante los primeros segundos de su exposición.

Entre risas, el afectado le dijo al dirigente de Juntos por el Cambio, Jorge Macri: “No te voy a hacer cargo a vos”. En la misma sintonía, la conductora del evento, Marisa Andino, admitió que “pueden pasar estas cosas en vivo”.

Ramiro Marra se quejó de los desperfectos técnicos en el debate

En sus primeras intervenciones, Marra continuó con sus cuestionamientos hacia la administración del PRO y expresó su preocupación por “el basural que es la Ciudad de Buenos Aires”, según dijo. Y siguió: “Es un asco la ciudad, sabemos las problemáticas con el tránsito. Las bicisendas las pusieron por todos lados como si fuera la solución: hay que cambiar el rumbo, dejen de poner cámaras para perseguir a los automovilistas y pongan cámaras para perseguir a los chorros”.

En el mismo contexto, el libertario dijo que representa a una sociedad “cansada, harta y triste por una dirigencia política que está fracasando”.

“Junto a Javier Milei fundamos La Libertad Avanza y muchos ponían pocas expectativas, fuimos a defender ideas y hoy estamos dando esa batalla”, destacó y reiteró que el objetivo del espacio es “entrar en el ballottage y que el kirchnerismo quede tercero”.

El debate para los candidatos a jefe de Gobierno 2023 repite la estructura empleada en ediciones anteriores de “La Ciudad Debate”. El encuentro se organiza de esta forma: apertura, una presentación, el debate temático y un cierre. La primera parte estuvo a cargo del equipo de moderación, el cual realizó la introducción y explicó la dinámica de la jornada.

Los ejes pautados para la jornada denominada son: Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo, y Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.

El Instituto de Gestión Electoral porteño es el organismo organizador del ciclo de debates en el distrito.

