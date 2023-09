escuchar

Después de haber estado en Marruecos por un certamen de bridge y de un paso por España en su rol de gestor deportivo en la Fundación FIFA, Mauricio Macri volvió esta semana a la Argentina para respaldar la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, la postulante de Juntos por el Cambio que quedó tercera en las elecciones primarias. Dio el lunes una entrevista en TN, pero el respaldo fue reforzado hoy durante una charla que brindó en el Rotary Club Buenos Aires.

“Patricia es la persona preparada para lo que viene. Para un cambio profundo. Por su trayectoria y firmeza. Estamos en un mundo complejo donde la inestabilidad es la regla. Creo que Patricia tiene un equipo que la rodea y experiencia, y son valores muy potentes. Con un volumen político que no teníamos en 2015. Tenemos la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras y gobernadores. Además de la voluntad de un cambio profundo que hoy quiere la sociedad”, dijo Macri, en su exposición en el Hotel Libertador. Y agregó, a modo de autocrítica: “La interna terminó siendo muy costosa para Juntos por el Cambio. No hay costumbre de primarias en nuestro país. Las internas son muy tensas. Perdimos foco y nos desperfilanos. Aparecemos por eso en este triple empate. Jugaron en contra las expectativas”.

En otro pasaje de su exposición, el expresidente remarcó la debilidad del peronismo y la necesidad de un cambio. “Hay un claro cambio de era. Con el peronismo dividido o unido no llegaron al 30 por ciento. Vamos a volver a enfrentar la fuerza del statu quo, como lo hicimos en 2015. El fracaso económico e institucional fue por el sistemático avance de personalismos. Lo que han desaparecido son las ideas que nos han impuesto en los últimos años”, señaló Macri.

Y agregó, en una referencia a Javier Milei, el ganador de las PASO. “Yo quiero ser respetuoso con Milei porque mucha gente lo voto. Pero creo en el trabajo de Juntos por el Cambio. Es el momento de capitalizar nuestra experiencia para emprender el camino definitivo del cambio en la Argentina. Hoy hay un apoyo distinto del que hubo en 2015. Antes pedían un cambio de forma, hoy hay una consciencia de que si no trabajas este país no sale adelante. Tiene que haber una acción para que haya un resultado y esa acción es el trabajo. Hay que ser respetuoso con quienes en las PASO optaron por los libertarios”.

En un eventual gobierno de Patricia Bullrich o Milei, ¿cree que puede haber un acuerdo, un puente, entre ambas coaliciones?, lo consultó la periodista Clara Mariño, moderadora del panel. “Una vez que ganemos la elección, espero que los diputados de Milei nos apoyen. Estoy para puentes, para rutas, para lo que necesiten”, respondió el expresidente, abierto a un pacto con los libertarios.

Antes, había sido muy duro con el kirchnerismo y la intervención estatal. “Hay tres ideas que son las ideas del kirchenrismo. No importa tener cultura del trabajo; no existe el mérito, y que podemos vivir del Estado y que eso no tiene costos. Hoy hay una mayoría de argentinos que dice que lo que nos va a salvar es el trabajo, el mérito y que quieren que el Estado se retire”, dijo Macri, y volvió a caminar con pies de plomo a la hora de referirse a los subsidios para Aerolíneas Argentinas y la estatización de YPF. “La confiscación de YPF se tiene que investigar a fondo. Siguen festejando la confiscación de Aerolíneas Argentinas. A esta altura ninguna nación tiene aerolíneas de bandera”, amplió.

Dijo que este el kirchnerismo endeudó al país y valoró la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). “La otra mentira [del kirchnerismo] es que el Fondo es malo. El Fondo es un organismo que ayuda a los países a salir adelante. El Fondo son otros países. Pide que hagamos lo mismo que hace Paraguay, que hace 20 años que no tiene déficit, con un banco central independiente. No nos piden nada raro. No son malos, y no se fugó la plata”, dijo en referencia al organismo de crédito, que le prestó a su gestión 45.000 millones de dólares para afrontar el último año del período 2015-2019.

La primera aparición

Después de su discurso durante la noche de las PASO del 13 de agosto, que generó suspicacias dentro de su armado por el guiño a Javier Milei, Macri no había vuelto a hablar públicamente hasta este lunes, cuando despejó las dudas respecto de su apoyo incondicional a Bullrich.

El fundador del Pro ratificó su acompañamiento a quien fue su ministra de Seguridad e insistió en una entrevista en TN: “[Patricia] es mi candidata. Hay versiones maliciosas que dicen que tengo dos candidatos”. Añadió que hay que conducir “sin mesianismos, sin locuras” y advirtió que espera que los diputados y senadores de Milei “la apoyen cuando sea presidenta”.

Fue después de casi un mes de mutismo tras su discurso como jefe de Juntos por el Cambio la noche de las primarias, en el que se refirió al triunfo electoral de La Libertad Avanza y catalogó los resultados como “un cambio de era”. “Sumando lo que sacó Javier Milei y nosotros es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como el que nunca existió en la Argentina”, sentenció subido al escenario junto a Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el gran perdedor de aquella jornada.