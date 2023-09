escuchar

Patricia Bullrich, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), habló con José Del Rio y Pablo Rossi en la pantalla de LN+, y criticó a Ricardo Alfonsín por llamar a votar por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante un acto en la ciudad de La Plata. “Por más apellido que tenga ninguno lo va a seguir”, dijo en referencia al expresidente radical Raúl Alfonsín. Además, apuntó contra el candidato oficialista, a quien definió como “ventajita”, por tomar medidas económicas que requieren mayor emisión por parte del Banco Central: “Para ganar un voto está destruyendo el bolsillo de 46 millones de argentinos”.

“Creo que Ricardo se equivoca”, dijo la exminisra de Seguridad en el programa +Nación. “Decirle a los radicales que voten a Massa... Ningún radical de corazón, que tenga los principios republicanos y democráticos va a votar a uno que no sabe qué es, qué quiere y que lo único que hace es trabajar para su familia”.

El embajador argentino en España participó el jueves de una acto realizado en la capital bonaerense en el marco de la campaña para intendente de esa ciudad, y junto al gobernador Axel Kicillof y el candidato Julio Alak dijo: “Cualquier radical que quiera seguir defendiendo la esencia del partido, que son sus ideas; que quiera seguir defendiendo a los sectores populares, se tiene que sentir mucho más cerca en el orden nacional de Sergio Massa, en el orden provincial de Axel Kicillof, en La Plata de Julio Alak y de Leandro Santoro (en la ciudad de Buenos Aires)”

En ese sentido, Bullrich apuntó contra Massa e insistió en su planteo sobre el voto radical: “Es una persona que destruye y destruyó a la Argentina. Ningún radical de boina blanca va a votar a Massa, por más apellido que tenga ninguno lo va a seguir”.

Tras ello fue consultada sobre las recientes medidas económicas adoptadas por el ministro de Hacienda y el Gobierno como la suba del pisos del Impuesto a las Ganancias, la devolución del IVA y los bonos de $60.000 para trabajadores que no paguen el tributo al salario. “Es el ministro más irresponsable de los últimos años. Ha presentado gastos por tres billones de pesos. Sin sustento. No sabe que hacer más que imprimir e imprimir. Lo hace sin importarle nada. No tiene ningún parámetro moral”.

De la misma forma, sobre la presentación del Presupuesto 2024, indicó: “No puede ser que alguien haga eso a sabiendas que eso va a encarecer la vida de los argentinos. Ha presentado un presupuesto que ahora no lo quiere tratar, porque no quiere decir cómo se llega a un déficit cero”.

Fue consultada sobre qué le genera la idea del Gobierno de comunicar el dato de la inflación una vez por semana en vez de hacerlo mensualmente. “Me genera que lo que van a hacer es acelerar la inflación. Al tener que medir por semana en vez de es como es ahora, se parece a un Ahora 12″, sostuvo y agregó: “En vez de decir que tienen una inflación del 20%, van a decir que es un 5%... Es el ventajita de Massa, es una mentira absoluta”.

Profundizó sobre sus consideraciones y analizó la herencia que recibirían en un eventual Gobierno. “Queremos que nos diga como ministro y candidato cómo va a hacer para llegar al déficit cero. Cada vez genera más déficit”, dijo y sumó: “Tendremos una herencia que va a ser cada vez más difícil… Pero recibamos lo que recibamos lo vamos a sacar del pozo”.

YPF y campaña a octubre

Por otro lado, la candidata cambiemita habló sobre el fallo adverso que resolvió el tribunal de Nueva York en el juicio por YPF: “La Constitución prohíbe confiscar. Puede expropiar pagando lo que se debe pagar, pero la confiscación trae este juicio que lo pagan los argentinos ahora”.

Bullrich enfatizó: “Los mismos jueces dicen que es producto de lo que dijo Kicillof, por eso los funcionarios tienen que tener responsabilidad de sus actos. Perdimos US$16.000 millones por el mero hecho de no haber usado la Constitución como permite expropiar pagando el precio justo. La confiscación nos está saliendo millones”.

La exministra de Seguridad del macrismo también dejó un mensaje para los votantes de la provincia de Buenos Aires: “Les pido a los bonaerense que no elijan a un gobernador que nos está fundiendo. Ha hecho de esto una bandera y ahora quien paga los dólares”.

Por último, se refirió a su campaña antes de las PASO. Habló de “épica”, y aseguró que se repetirá lo mismo rumbo a las generales del 22 de octubre. “Toda mi campaña fue épica. Así gane las PASO. Y ahora en esta última etapa damos esta batalla para terminar con el kirchnerismo. Con la ideología kirchnerista. Quiero levantar esta épica para que la gente nos acompañe”, dijo.

Se mostró confiada de lograr un triunfo en la primera vuelta. “Con nuestro plan de estabilizar la economía, de crecimiento, producción, con instituciones firmes, de ordenar la seguridad y la educación, vamos a lograr revertir la situación de los argentinos”.

