Patricia Bullrich defendió Gustavo Valdés tras ser denunciado por un fiscal de Comodoro Py por la causa Loan: “Es un despropósito”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tras ser denunciado por el fiscal Guillermo Marijuan en los tribunales federales de Comodoro Py acusado de “encubrimiento” en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña. La funcionaria nacional sostuvo que se trata de un “despropósito” y aseguró: “Todo se resume a las siete personas que estaban ahí”.

“ Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad ”, consideró Bullrich en diálogo con TN el martes por la noche. “Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver”.

Bullrich participó de un operativo de búsqueda en Nueve de julio, Corrientes Joaquín Meabe

“Tocó en esa provincia, pero pudo haber sido en cualquier parte. Es un despropósito involucrar al gobernador, y no estoy de acuerdo con que se plantee esa hipótesis, como plantean varios, en lugar de ir a la verdad ”, manifestó la dirigente de Pro en defensa del gobernador radical y aliado del gobierno de Javier Milei.

Valdés quedó en medio de la polémica luego de que adelantara por redes sociales que Laudelina Peña había efectuado una denuncia ante la Justicia correntina por amenazas contra dos de los detenidos en la investigación que el fuero federal ya trababa como la sustracción de un menor. “Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, dijo el sábado 29 de junio el mandatario provincial.

En ese momento, la tía de Loan relató que colaboró en un intento de engañar a los investigadores al colocar un botín del chico en una zona alejada del lugar de rastrillaje, y que había realizado esa acción bajo amenaza de María Victoria Caillava y Carlos Pérez. En tanto, agregó que esa pareja era responsable de arrollar a Loan en las cercanías de la casa de la abuela del niño, donde se realizó un almuerzo, y que habían cargado el cuerpo en la camioneta del capitán de navío retirado. Algunos días después, Laudelina -ya detenida- explicó ante la Justicia Federal que todo fue una mentira. Pero el gobernador correntino ya había celebrado que el caso estaba a punto de esclarecerse.

Caso Loan: Conferencia de Prensa del Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés LN+

Sobre el mensaje en redes del gobernador, Bullrich reconoció que se “equivocó”, pero insistió: “Todo se resume a las siete personas que estaban ahí: las cinco en el campo y las dos de la casa”.

La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio planteó que todavía hay esperanzas de poder hallar a Loan y apuntó contra los presentes en aquel almuerzo del 13 de junio. “Una de esas personas tiene que hablar, o alguno de los que luego encubrieron lo que pasó. Ahí está la figura del comisario, que pudo ser el encubridor del matrimonio Pérez-Caillava”.

“Hay un hecho que es la desaparición de Loan, cinco personas que estaban a su alrededor, y una situación que supimos que no se perdió, que no tuvo un accidente, sino que alguien lo sustrajo, como dice la carátula de la causa”, analizó e insistió: “Una de estas personas tiene que hablar. ¿Y qué sabe el comisario Maciel, que dice que luego va a hablar? ¿Encubrió algo respecto a dónde está o qué pasó? El tema que tenemos es que todo gira alrededor de la posibilidad de que alguno de estos señores y señoras hablen de lo que pasó ahí. Y ahí es donde la Justicia tiene que tratar de ofrecer la figura del arrepentido para que alguno diga lo que pasó y negociar su pena”.

Marcha Justicia por Loan en la ciudad de Corrientes Joaquin Meabe

Además, consultada sobre la pista patagónica y el chico que dijo ser Loan en Comodoro Rivadavia, explicó: “Cuando me avisó la PFA lo que había pasado, les dije que pidieran por la radio que se presentara la familia que estaba con el chico. Estaba segura de que había habido una confusión”. “No puedo hablar de ninguna hipótesis porque no quiero abrirme a mi imaginación”, reconoció.

Por último, habló sobre el nuevo rastrillaje que se le pidió a la Prefectura Naval. “Todo lo que se haga es poco. Han pedido a la Prefectura una nueva búsqueda en los ojos de agua. Loan era chiquitito. Pasaron, como bien sabemos, muchas horas. Si bien pasó una hora hasta que lo empezaron a buscar, pasaron muchas horas hasta que se empezó una búsqueda más importante”.

