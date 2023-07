Elecciones 2023. Patricia Bullrich le respondió a Sergio Massa, que la había criticado por su pasado político: “¿Por qué no trata de resolver la inflación de 120 % anual?”

escuchar

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich le respondió al postulante de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa, quien la había criticado por sus pasos por diferentes espacios políticos desde la década del 70.

“Ministro de Economía Sergio Massa: en vez de perder el tiempo criticándome, ¿por qué no trata de resolver la inflación de 120 % anual, y sus consecuencias, que padecemos todos los argentinos?”, escribió en Twitter la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2023

En un fuerte mensaje para sus detractores, Massa había apuntó más temprano contra sus adversarios políticos y señaló que quienes lo critican ya pasaron “por 13 partidos distintos”. En ese sentido, el funcionario alegó que Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta ajustaron a los jubilados en los 2000, aunque fue incluso más fuerte contra la extitular de Seguridad. “¿Cuál es Bullrich? ¿La de Montoneros, la que estaba con [Carlos] Menem, con [Elisa] Carrió; o la que trataba a [Mauricio] Macri de delincuente?”, los fustigó, al tiempo también envió dardos al libertario Javier Milei.

La diferenciación que hizo Massa con el arco opositor comenzó cuando explicó que los empleados públicos significan solo 5,9% del total del gasto del Estado, mientras que 60% está representado por las prestaciones sociales, los beneficios jubilatorios y las pensiones. “Lo que tienen que decir es dónde van a ajustar. Me gustaría que haya sinceridad de la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión; que le digan ‘vamos a cerrar’ a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, del Correo y de AYSA”, sostuvo el postulante de Unión por la Patria, que indicó en esa línea: “Me parece que falta ponerle nombre y apellido al asado. Van a hacer un asado, que digan qué tiene: entraña, molleja, falda”.

Pese a nombrar en su primera intervención solo a Bullrich y a Milei, Massa reparó luego en que también incluía a Rodríguez Larreta, con quien supo tener una relación de amistad. “Yo no me meto en la interna, quise ejemplificar. Son todos parte de un mismo espacio. En los dos sectores de Juntos por el Cambio tenés a dos personas distintas, que fueron parte del mimo esquema al descontar a los jubilados”, señaló en Radio 10, en relación con el paso de ambos cambiemitas por el gobierno de Fernando de la Rúa. “No hay que olvidarlo. La historia no es un cuando uno llega... Empieza cuando empieza”, acotó.

Entonces, fue en ese momento que dijo: “Los mismos que a mí me acusan por ser dialoguista para descalificarme, son los que pasaron por 13 partidos políticos distintos. ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿Con Carrió? ¿La que trataba a Macri de delincuente?”.

Con un perfil más vehemente contra la oposición que aquel que mantenía cuando todavía no era candidato, el líder del Frente Renovador consideró que se debe conversar “con todo el mundo”, pero que las convicciones deben mantenerse claras. “Soy un tipo de diálogo, pero hay un momento en que el diálogo se termina porque pensás distinto. Uno tiene que avanzar sobre la base del país que tiene en el corazón y la cabeza”, indicó.

Sin definiciones todavía sobre si seguirá al mando del Palacio de Hacienda cuando avance el año electoral -dijo que eso dependerá del contexto y de una decisión que tomará con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner- Massa reveló que con los camporistas Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro los une una relación afectiva que va más allá de la política. “Tengo horas de mate compartidas entre 2017 y 2023″, reveló en cuanto a los dirigentes de la organización que en su momento supo denostar.

Asimismo se refirió al vínculo que tiene con Cristina Kirchner, que ayer lo elogió en varias oportunidades durante su discurso en Salliqueló, para la inauguración del gasoducto. “Construí una relación de mucho respeto, mucho. Y eso para mí tiene un valor. Porque en definitiva cuando lo que planteas, te lo respetan; escuchás a alguien que te genera respeto en los análisis, en la mirada geopolítica, en el funcionamiento interno, la cosa es mucho mas fácil”, señaló.

Convencido de que con cohesión y con un plan para la Argentina el oficialismo logrará “pelear” la elección para renovar su mandato en la Casa Rosada, Massa remarcó además: “Tenemos un país que pensamos, que soñamos, que creemos; y es mucho más de lo que nos quieren convencer, de que es un país destinado a la derrota, al ajuste, a la represión. Tenemos la obligación de juntarnos, de unirnos, de pensar en este proyecto y convocar a todos con una mirada federal”.

