Mauricio Macri criticó la inauguración del gasoducto y Malena Galmarini salió fuerte al cruce

En línea con los cuestionamientos de otros dirigentes de la oposición, el expresidente Mauricio Macri criticó ayer al Gobierno por “anunciar con bombos y platillos” la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner (GPNK), obra que -según acusó- “llega tres años tarde”. El exmandatario incluso aseveró que su administración había dejado la licitación lista, lo que derivó en la reacción combativa de la titular de AYSA y precandidata a la intendencia de Tigre para estas elecciones 2023, Malena Galmarini. “Te importó un carajo hacerlo”, indicó la también mujer del presidenciable Sergio Massa, figura preponderante en el acto del domingo en Salliqueló.

Después de que termina la actividad donde se abrió simbólicamente la válvula y en la que los socios oficialistas -Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner- se mostraron unidos y junto a los dirigentes más importantes del espacio, Macri utilizó su cuenta de Twitter para ir contra la Casa Rosada. “La demora [en el gasoducto] le costó a la Argentina más de 5000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, protestó el fundador de Pro.

Y hasta evitó dar la denominación de la construcción, en honor al expresidente Néstor Kirchner. “La historia de este gasoducto (perdón si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”, indicó.

Tras la publicación del expresidente, Galmarini hizo su primera réplica a través de la misma red social. “¿Nos querés decir que tardaste cuatro años en preparar una licitación? Mauri, todas tus ‘obras’ eran obradores vandalizados, deudas de hasta un año con contratistas a quienes los hiciste volcar. Y eso que tuviste 100 mil millones de dólares para hacer obras, eh. Ah, no… fueron para ‘fugas’. Se la llevaron para los negocios de unos pocos. ¡Mirá si la hubieses puesto para todos los argentinos!”, ironizó la titular de AYSA. A su mensaje también le agregó el hashtag #DejenDeMentir y etiquetó al actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los elogiados ayer en el acto.

Por la noche, la dirigente tigrense volvió a arremeter contra Macri en su participación en el programa Duro de Domar, por C5N. Así, Galmarini retomó la idea que había expresado antes en contra del exmandatario en las redes. “Si vos tenías, como dice Mauri en su tuit... desde 2015 venías pensando en el gasoducto y llegó 2019 y no lo hiciste, es porque te importó un carajo hacerlo, digo”, lanzó.

Y subrayó: “Yo no soy muy metafórica. Porque, de verdad, cuando hablamos en difícil las personas que nos siguen a nosotros no nos entienden. Parte de lo que nos pasó en este tiempo es que nos pusimos a filosofar y hay que habar como hablan los compañeros, la vecina de Villa Garrote; en la Paloma, Ricardo Rojas; con las palabras de todos los días. Si no hablamos el idioma que la gente entiende, ¿por qué nos van a ir a votar?”.

Malena Galmarini contra Macri por el gasoducto

Además, contra Vidal

Asimismo, Galmarini se encargó de responderle a la diputada nacional de Pro María Eugenia Vidal, otra de las que cuestionó el despliegue del gasoducto, al sostener que el kirchnerismo hacía campaña con políticas impulsadas durante el macrismo. “Mariu, Mariu… No te subas a todo lo que te piden. Ya te dejaron afuera. Mauri quiso dejar en manos privadas (¿de amigos?) la explotación del GPNK, cobrando peaje a los productores de Vaca Muerta, que pagarían los consumidores de gas”, dijo la precandidata a Intendenta, y cerró: “¿Siempre peajes en la vida de Mauricio? Un poco de dignidad te pido”.

