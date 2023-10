escuchar

Eran cerca de las 11 de la noche, y en la terraza del complejo “C” abundaban los abrazos y las muestras de alegría, cuando Sergio Massa pasó junto al ya reelecto Axel Kicillof a saludar a los dirigentes de las distintas tribus kirchneristas, ya anoticiados de su primer lugar y su ingreso en el ballottage presidencial.

“Humildad” y “tranquilidad” fueron dos de las palabras que, según testigos, pronunció el ministro-candidato, que evitó subirse a la ola de triunfalismo que imperaba por aquellas horas y comenzó a discutir la estrategia rumbo a la segunda vuelta. Uno de los ejes centrales es el territorio porteño, en donde el diputado de origen radical Leandro Santoro obtuvo más de 32 puntos porcentuales, lejos de Jorge Macri (Pro), quien quedó a menos de medio punto (49,6%) de un triunfo en primera vuelta para convertirse en el próximo jefe de gobierno.

¿Se presentará Santoro el 19 de noviembre en el ballottage porteño? “Empezaron a discutirlo anoche. Hay distintas posturas sobre si jugar o no. Pero primero se va a esperar el escrutinio definitivo”, coincidieron cerca de Massa y del candidato porteño, quien avisó que no hará declaraciones hasta dentro de 48 horas.

“Lo más probable es que no se presente”

Nadie duda de que la decisión, que llegaría en las próximas horas y de la que será parte el hombre fuerte del peronismo en el distrito, el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos, será consensuada por Massa y el propio Santoro, aunque hay dos posturas muy claras.

“Lo más probable es que no se presente, pero no hay definición ni está cerrado”, cuentan en el riñón del peronismo porteño. El primer razonamiento es que sostener a Santoro como postulante en campaña “mantiene en tensión y cerca al radicalismo, que le ha dado un buen apoyo” al candidato de UP en la ciudad. Por otro lado, la ausencia de candidato a presidente de Juntos por el Cambio (el ballottage porteño coincide con el nacional) “podría acoplar a Pro, sobre todo a Jorge Macri con (Javier) Milei en la campaña”, un escenario que en el kirchnerismo no quieren favorecer ni alentar.

La segunda opción, según confirman en el massismo, sería deseable, además, “para concentrar toda la energía en ganar el ballottage nacional”, tomando en cuenta las escasas chances de Santoro en una hipotética segunda vuelta, ya que los votos del tercero en discordia, el libertario Ramiro Marra, podrían apoyar a Macri en esa instancia.

El ballottage en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será entre Jorge Macri y Leandro Santoro

De todos modos, en el massismo tampoco son tajantes a la hora de la definición porteña. “Paciencia”, es la palabra más utilizada cerca del tigrense en la mañana del lunes, mientras desde la Coalición Cívica el candidato a legislador Facundo de Gaiso ya afirmó que sería “absurdo, costoso e innecesario” ir a una segunda vuelta.

“Si el recuento definitivo le da menos de 49 a Jorge Macri, hay chances de que Santoro se presente. Si se sostiene en casi 50, las posibilidades son mucho menores”, contaron desde el peronismo porteño, donde recordaban los antecedentes de Domingo Cavallo, quien se bajó de la competencia porteña contra Aníbal Ibarra, quien había obtenido el 49,3 de los votos en 2000, y del radical Ricardo Balbín, quien renunció a un ballottage presidencial contra Héctor J. Cámpora, que en mayo de 1973 obtuvo el 49,5 por ciento de los votos.

Más allá de la decisión de Santoro, aparecieron otros motivos para festejar. La lista de legisladores porteños, encabezada por Matías Lammens, obtuvo poco más del 31 por ciento de los votos (un punto menos que Santoro) y logró el ingreso de nueve candidatos en la próxima Legislatura porteña, un porcentaje similar al de la lista para el Parlasur. En la lista del Parlasur nacional sí ingresaron dirigentes porteños, como Gabriel Fuks, actual subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería y cercano a Agustín Rossi, y Franco Metaza, cristinista y actual funcionario en el Senado.

“Hay que esperar, falta poco”, afirman desde Unión por la Patria, con Massa ya en una hiperactiva búsqueda de los votos que le faltan para llegar a la Presidencia.