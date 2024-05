Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

El Presidente planea encontrarse con el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y otros líderes de gigantes tecnológicos en Silicon Valley a fines de mayo, según publicó la agencia Bloomberg. El mandatario, que se encuentra en España, donde viajó para presentar su libro “El camino del libertario”, y compartió la publicación en su cuenta de X.

03.40| Polémica por una frase del Sindicato de Municipales de Mar del Plata: anunció el inicio de un plan de lucha “a matar o morir”

El gobierno de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, impugnó este viernes el convenio colectivo de trabajo por el que el Sindicato de Trabajadores Municipales establecía que las vacantes fueran hereditarias y dispuso el cierre de la paritaria por decreto con una suba salarial del 10%. Ante esa decisión, el gremio que reúne a los empleados municipales expresó una polémica frase para anunciar el comienzo de un plan de acción en rechazo a la decisión de la administración que lidera Guillermo Montenegro.

“Si hace unos días tenía el 30% y sólo faltaba ajustar una cuestión financiera, ¿cómo es que ahora puede pagar nada más que el 10%?”. La paciencia se acabó. Tras una semana plagada de mentiras el lunes comienza un plan de lucha a matar o morir”, indicó el gremio a través de un comunicado que difundió en las redes sociales, donde aseguró que el incremento acordado iba a ser del 30%, pero luego Montenegro dio marcha atrás.

Las expresiones de los gremialistas no cayeron bien a las autoridades locales. En ese contexto, el Municipio interpuso un recurso de revocatoria para impugnar el acuerdo. La presentación fue realizada este viernes por el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, ante la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

03.18 | Cierre de Télam: el Gobierno extiende por una semana más los retiros voluntarios y los sueldos de los empleados dispensados

Por Delfina Galarza

En medio del proceso de cierre de la agencia de noticias Télam, el Gobierno volvió a prorrogar por siete días más la extensión del régimen de retiros voluntarios, al igual que el pago de sueldos a los empleados dispensados y el plazo límite que se había fijado para que los trabajadores devuelvan todos los equipos que les fueron asignados para su labor.

De acuerdo a los datos que pudo acceder LA NACION, al momento alrededor de un 47% del total de los trabajadores de Télam- un universo que alberga a más de 770 empleados, algunos de más de 30 años de antigüedad-, se acogió al régimen de retiros voluntarios. En otras palabras, al menos 360 trabajadores ya negociaron su salida de la agencia estatal.

Empleados de la agencia de noticias Telam reunidos en la puerta de las oficinas de la avenida Belgrano al 300 y de Bolivar al 500. La decisión de cerrar la agencia por parte del presidente, Javier Milei, mereció objeciones del mundo político y judicial, por lo que distintos funcionarios analizan por estas horas “la mejor opción” para cumplir con ese mandato presidencial. Hernan Zenteno - La Nacion

“En virtud al alto interés en la adhesión al Plan de Retiro Voluntario (PRV) vigente y, encontrándose en pleno trámite múltiples suscripciones al respectivo acuerdo, se resuelve la extensión de dicho plan por el plazo excepcional de 7 días más a partir del día de la fecha en los términos y condiciones autorizados”, se aclara en el escrito rubricado por Chaher, el interventor de medios públicos a cargo, quien en los últimos anunció el cierre de todas las corresponsalías de la agencia en el país. Esta semana, se vaciaron las oficinas de mayor dimensión, ubicadas en La Plata y Rosario.

02.46 | Karina Milei consolida su poder, pero al Gobierno no le alcanza

Por Maia Jastreblansky

A veces, solo por un instante, Karina Milei extraña su vida anterior. Quienes la tratan a diario cuentan que reniega bastante del dispositivo de custodia que la sigue y que está con pocas horas de sueño. Que casi no tiene tiempo personal. Muchas veces termina paseando a sus perros durante la madrugada, en los alrededores del complejo de departamentos de Vicente López, donde vive. Como su hermano, ella es “perrera” y sintoniza con quienes sienten amor de familia por esos animales.

Karina Milei participo de un evento de afiliacion para el partido La Libertad Avanza Santa Fe , en Rosario. 11-05-24 LA NACION/Marcelo Manera

Ningún sinsabor cotidiano, sin embargo, interfiere con la construcción política de la hermana del Presidente. En las últimas semanas, Karina culminó su proceso de empoderamiento. Su figura pública tuvo un salto evolutivo. Ya no se ocupa solo de la agenda del jefe de Estado y de armar el vehículo partidario de La Libertad Avanza. Ahora también se dedica a la política grande, a relacionarse con los actores y trazar estrategias en pos de la gestión de gobierno. “Todos sienten que la que está decidiendo es ella y quieren hablar directo con ella”, confiesa un diputado de Pro.

02.04 | El vocero de la Policía misionera afirmó que los efectivos perdieron un 50% su salario

Germán Palavecino, suboficial mayor de la Policía de Misiones y vocero de la protesta, afirmó en LN+ que el reclamo por el que se encuentra tomada el Comando Radioeléctrico de Posadas se debe a que “a lo largo que estos últimos cinco meses se ha perdido más del 50% de la capacidad de compra” por parte de los efectivos. Por ello, solicitan “una recomposición salarial superior al 100% para mínimamente poder garantizar a Policía y al Servicio Penitenciario alcanzar la canasta básica”.

Germán Palavecino, vocero de la Policía de Misiones, en diálogo con LN+.

El vocero aseguró que son de “5000 a 6000″ personas quienes realizan la protesta, entre los que se encuentran policías en actividad, otros que se están retirados y familiares. “Esta situación de subsistencia la hemos venido reclamando a lo largo de todos estos meses”, apuntó Palavecino y recordó: “Incluso tomamos una medida de acampe frente a la jefatura de Policía con un grupo de retirados con el propósito de hacer visible a toda la sociedad misionera y expresarle públicamente a las autoridades del gobierno de la provincia que atiendan las necesidades alimentarias para que los efectivos y sus familia puedan cubran las necesidades básicas”.

01.20 | Perdón, perdón, mi columna la pifió muy feo

Por Carlos Reymundo Roberts

Este espacio de los sábados lleva más de 14 años arrastrando un error. Una mancha de nacimiento. Su nombre: De no creer. Sin quitarme culpas, no se me ocurrió a mí, sino a Daniel Arcucci. Gran colega y amigo, entiendo que su idea fue poner de manifiesto que en el país pasan cosas extrañas, inverosímiles, únicas. Claro, era 2010 y los Kirchner ya se habían quedado, calculo, con el equivalente a un PBI. Pero todo lo que vimos desde entonces resulta muy creíble: los índices de inflación de Moreno, los brotes verdes de Macri, el bastón de mando en manos de Alberto, la dolarización de Javi. Si ya no fuera tarde para cambiarle el nombre a la columna, le pondría este: Creer o reventar.

El miércoles, la noticia fue que una jueza de La Rioja, Norma Mazzucchelli, aparecía en un video pidiendo una coima de 8 millones de dólares para agilizar el trámite de una herencia. Norma, presidenta de una Cámara en lo Civil y Comercial, presentó inmediatamente la renuncia: no le gusta que la graben sin su consentimiento. ¿Podemos decir que estamos ante un caso singular, extraordinario? Obvio que no, salvo por el hecho de que la señora no haya delegado ese trámite incómodo de pedir de viva voz 8 palos verdes. ¡Cómo no se buscó un Josecito López, un Daniel Muñoz! Escándalo aparte, desmiento que estuvieran pensando en ella para jueza de la Corte.

00.40 | El Gobierno avanza con el achique del Correo Argentino y proyecta más de 7000 despidos

Por Nicolás Balinotti

El Correo Argentino es una de las nueve empresas públicas que el Gobierno pretende privatizar si se aprueba la Ley Bases en el Congreso de la Nación. Se activó hace dos semanas un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con importantes beneficios con el objetivo de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados. Con este proceso en marcha, ya se concretaron unas 2000 cesantías, pero la intención de la gestión de Javier Milei es avanzar con los recortes hasta alcanzar una nómina final de 9500. Así lo reconocieron a LA NACION fuentes inobjetables de la empresa estatal, cuyo cliente principal es Mercado Libre.

Correo Argentino

Correo Argentino tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones y el desafío del Gobierno es lograr un equilibrio económico mediante una novedosa reestructuración que contempla, además de las más de 7000 bajas laborales, la venta de algunos de los 901 inmuebles que tiene la compañía distribuidos en todo el país y el surgimiento de franquicias públicas y privadas para conservar la presencia en las 24 provincias. Para avanzar con las franquicias no sería necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para que comercios como kioscos o estaciones de servicios cuenten “un punto correo”. También lo podrían tener intendencias u otras sedes estatales. De esta manera, Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y también del personal. El objetivo de la administración libertaria es que la empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.

00.04 | La protesta policial crece y la tensión aumenta a la espera de la Gendarmería

Por Martín Boerr

Con la tensión de un posible choque o disturbios entre efectivos de la Gendarmería Nacional y policías retirados y sus familiares, con el apoyo de los efectivos activos, sigue creciendo en Posadas la protesta en reclamo de mejoras salariales de los uniformados.

Casi a la medianoche de este viernes, LA NACION recorrió la esquina de la avenida Uruguay y Félix Bogado, en el acceso al microcentro de Posadas, donde pudo comprobar que los efectivos retirados y familiares crecieron en número respecto a los que había a la tarde.

“Están llegando desde otros lugares de la provincia”, dijo Omar, un policía retirado a LA NACION.

En Posadas, protesta de la Policia de Misiones. Lugar Frente al Comando radioelŽctrico. Av. Uruguay y Felix Bogado..18 hs 18,30 de hoy Viernes 17. Sixto Fariña

A pesar del frío y las lloviznas, la protesta no parece menguar, más bien todo lo contrario. Casi a medianoche había varias ollas populares funcionando a pleno, y una ronda donde algunos referentes hacían discursos, micrófono en mano.

Todos saben que el gobierno provincial formó un “Comité de Crisis” y con la anuencia del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, llegarán en algún momento de mañana, efectivos de la Gendarmería Nacional para desalojar la calle. Sin embargo, los policías retirados siguen firmes en su postura.

“Esta vez vamos a ser más duros que en protestas anteriores”, explicó a este medio una alta fuente de la administración provincial, que considera que en otros reclamos salariales de la policía se concedió demasiado a las demandas de los agentes, sentando un mal precedente.

